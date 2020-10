Madrasser: Her er de forskellige typer, du bør kende

Det er med stor sandsynlighed ikke mange gange i løbet af dit liv, at du vil komme til at skifte din madras ud. Derfor er det sandsynligvis heller ikke ofte, at du skænker den en tanke. Den står bare i dit soveværelse og venter på dig, når endnu en dag er gået, mørket falder på og du igen skal sove.

Hvis du derfor er nået til et punkt, hvor du, måske efter mange år, skal til at købe en ny, så er det ikke let at vide, hvad du skal gå efter.

Der er nemlig sket meget inden for sengeudvikling, og madrasser er ikke, som de var engang. Selvom det kan være lidt svært at sætte sig ind i og holde styr på, så er denne udvikling dog overvældende positiv, for det betyder, at du kan komme til at sove endnu bedre om natten, hvis du bare finder den rette madras for dig.

Hvis du vil lære mere om blot nogle af de forskellige typer af madrasser, så skal du bare læse med her.

Rullemadrassen

Hvis vi starter fra toppen af din seng, så er det første du vil støde på forhåbentlig en rullemadras. Det er godt nok ikke alle, der vælger at købe sådan en madras, men det er alligevel en god idé.

Rullemadrassen er nemlig en tynd, føjelig madras, som kan lægge øverst på din seng.

De største fordele ved den er:

Den skåner de øvrige madrasser

Den kan vaskes i vaskemaskinen

Du kan dog også få glæde af andre fordele, hvis du finder den bedste rullemadras til lige netop dine behov.

Topmadrassen

Det næste lag du vil støde på, er topmadrassen.

Den er ofte tykkere end rullemadrassen men blødere end selve madrassen, og den er med til at give dig en komfort, der gør det behageligt for dig at ligge i din seng.

Størstedelen af de komfortelementer du kan få glæde af ved at vælge den rette seng, finder du nemlig i den nedre madras, men uden en topmadras ville den ofte være for hård til at sove på.

De største fordele er altså:

Den giver dig en komfortabel overflade at ligge på

Den kan også have andre fordele som for eksempel memory foam

Boksmadrassen

Nu er vi nået til den nedre madras, og her er grundlæggende tre forskellige typer, der er værd at kende til.

Den første er boksmadrassen, som er en madras, der er opbygget af fjedre, der er lagt i et særligt system og inddelt i komfortzoner efter kroppens opbygning. Den er på forhånd monteret på en ramme.

Fordele ved denne type er:

Fjedrene er inddelt i komfortzoner efter kroppens opbygning

Den er ofte billigere end springmadrasser, men tager alligevel højde for forskellige behov

Springmadrassen

Denne type madras er ligesom boksmadrassen opbygget af fjedre. Modsat boksmadrassen er disse fjedre dog pakket ind enten skum, kokos eller latex. Det betyder, at du altså også kan få glæde af eksempelvis memory foam, hvis du vil det.

Fordelene ved denne type er:

Der er mere fleksibilitet end med boksmadrassen, da den ikke er monteret på en ramme

Den er også mere føjelig, så den kan bruges til elevationssenge

Skummadrasser

Endelig er der selvfølgelig også skummadrassen.

Den har ingen fjedre og er i stedet opbygget udelukkende af skum. Derfor er den heller ikke inddelt i komfortzoner. Den kan dog indeholde forskellige lag skum, så man kan få glæde af eksempelvis både purskum og memory foam.

Fordele ved denne type er: