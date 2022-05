Læs om Danmarks største portal indenfor handel af kæledyr

Vidste du at i Danmark findes der nogle regler for handel med levende væsener og at det derfor også er svært at finde frem til hvor der kan købes og sælges køledyr på lovlig vis? På dyreportal.dk er det heldigvis alt sammen samlet sammen til at både køb og salg på samme sted.

Mange gode salgsannoncer på handelsplatformen, giver mange købere

Dyrportal.dk er det mest foretrukne sted for danskerne at se efter køb og salg af diverse kæledyr. Det er hovedsageligt et site, hvor du kan finde en hundehvalp eller en kattekilling, men siden har også formidlingen af handler med andre dyr som man kunne have interesse i at få ind derhjemme.

Platformen er designet i et brugervenligt system der gør det muligt for både gamle som unge at benytte sig af siden. Det er med til at fremme kvaliteten af de annoncer der oprettes, da det ikke er umuligt at uploade et godt billede eller tilføje den vigtigste viden, enten i fritekst eller kategorisering og når sælger kan udarbejde en god salgsannonce, vil der helt automatisk komme flere interesserede køber i spil også.

Når det hele går hånd i hånd

En god platform handler rigtig meget om, hvordan trafikken på siden er. Har du f.eks. en platform hvor der ikke er nogle gode salgsannoncer og mange af dem, så vil købere også kede sig og finde andre steder at søge efter det kommende kæledyr. Omvendt vil sælgere ikke finde det interessant at udarbejde nogen god salgsannonce, hvis der på forhånd kendes til manglende trafik fra købere. Det hele går altså hånd i hånd.

Når danskerne har valgt at benytte dyreportal.dk som handelsplatform, så er det ikke kun den vigtige trafik der ses på, for den er der faktisk ikke mange der tænker over, men der opleves blot en god oplevelse af mindre besværliggørelse end hvad mange forventer.

Find dit næste kæledyr let på dyreportal.dk Foto: Unsplash

Find kun det der har din interesse

Dyreportal.dk har desuden gjort det let både for sælger at oprette en god salgsannonce med billeder og for køberen i forhold til let at kunne skabe et overblik og sortere til og fra, så man som køber, kun får de bud der vil være interessante.

Når der er tale om køb og salg af kæledyr kan der være mange ting der spiller en stor rolle og især køber vil benytte sig af de gode værktøjer som f.eks. er sorteringsværktøjet der f.eks. kan sikre at man ikke finder en hund der vil koste langt mere end hvad budgettet ellers vil tillade.