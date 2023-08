Lad dine Narnia-drømme gå i opfyldelse

Hos Handcrafted Interior kan man designe sit eget walk-in closet og få ønsket om en lille tøjbutik i eget hus til at gå i opfyldelse. Med en rigtig snedker til at designe og bygge din nye garderobe, kan du få lige, hvad du vil. Et snedkereret walk-in closet kan laves i rum, der ellers ville være svære at udnytte., Så tøv ikke, hvis du for eksempel har skråvægge eller andre generende elementer.

Det er bedst at se på rummets dimensioner, dine opbevaringsbehov, og derefter designe din garderobe ud fra de faktorer. På den måde kan du tage højde for, hvor meget plads der for eksempel skal være til lange frakker, ophængte skjorter og gulvlange kjoler. Måske foretrækker du at opbevare dine t-shirts sammenfoldet i skuffer, så er det vigtigt, at der er taget højde for nok skuffeopbevaring i det samlede design.

Kræs om detaljerne og dit tøj

Når nu du har muligheden, kan du ligeså godt udnytte, at man med specialdesignede garderober også kan få noget smukt at kigge på indvendigt i skabet. Vælg en træsort, du synes er smuk at se på, når hylderne er tomme, så rummet bevarer sit æstetisk høje niveau hele tiden. Det er let at lade sig drømme væk fra hverdagen, når man træder ind i et walk-in closet. Derfor kan det være fint at indtænke plads til f.eks. en lille indbygget bænk i samme design som resten af garderoben, så der er plads til at sidde og drømme sig væk i festkjolerne eller prøve alle dine sko, for at finde ud af hvilke passer bedst til dine nye bukser. Måske er det også en idé at indtænke et gulv-til-loft spejl i rummet, så hyldepladsen ikke tager al vægpladsen. Men alle de detaljer kan de dygtige fagfolk hjælpe med.

En god ide er også at tilføje glaslåger, hvis man foretrækker at kunne se sit tøj og sine sko. Med meget tøj samlet i et rum, kan det hurtigt blive støvet, så det er en fin og stilfuld løsning at bruge glaslåger til at beskytte tøjet. Man kan endda få led-lys indbygget i sine skabe, så det er nemt at se farver og mønstre, når morgenens travlhed melder sig.

Et walk-in closet behøver ikke være prangende

Man kan indrette og designe en indbygget garderobe, som man vil. Men man behøver slet ikke være en stor fashionista for at kunne tænke sig en praktisk og flot løsning til opbevaring af sit tøj. Det kan være, man har en travl hverdag og har dresscode på arbejdet, der gør det vigtigt, at skjorten og nederdelen ikke bliver krøllet bagerst i skabet, men er nemt at finde, når det skal gå stærkt. Det er smart at opbevare sit tøj på en ordentlig måde. Så holder det også længere.