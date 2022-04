Kombiner mad og natur

Det bliver mere og mere moderne med udendørs madlavning. Det er ligefrem blevet en hel trend at være udendørs kok. Det er stilet at lave mad udenfor.

Det skulle være så sundt for kroppen med frisk luft, og i en travl hverdag kan det være svært at huske at komme udenfor.

Vi lever en stresset og stillesiddende hverdag foran computeren. Det går hen og bliver rigtig usundt, når vi gør det over længere tid, og derfor har vi brug for den perfekte undskyldning for at bryde den onde cirkel.

Hold ferie i naturen

Intet samler mennesker som mad gør. Mange hyggelige stunder opstår, når vi sidder og spiser sammen. Kan man kombinere mad og natur har vi den perfekte kombination, og det kan lade sig gøre med et Trangia stormkøkken. Tag på en lille mini ferie med familien og undslip al den stress og jag du oplever på arbejdspladsen eller derhjemme. Bliv klar til ferien med et Trangia stormkøkken.

Træk stikket og kom udenfor før du kortslutter. Kombiner din madlavnings hobby med den sunde livsstil. Få vind i håret og ro i sindet.

Bål og lækker mad

Der er ikke noget mere lækkert og stemningsgivende end duften af bål. Røgen der sætter sig i tøjet og afslører, at du har haft den hyggeligste aften. Når alle sidder rundt om flammerne og snakker sammen. Ren faktisk er til stede og nyder hinandens selskab. Men skal vi være ærlige, skal vi snakke om fin cuisine, så er det sjældent at det foregår over bålstedet. Grøntsagerne bliver forkullede og kødet brænder på. Det er besværligt at lave god mad over bål. Men med dit Trangia stormkøkken kan du sørge for god madoplevelser til en god aften med familien. Så er det nemt at tilberede delikate forretter og hovedretter uden problemer, og så kan desserten altid ende over bålet, når I mætte rister skumfiduser.