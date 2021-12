Kom i form derhjemme

Synes du også, det er uoverskueligt at bevæge dig ned i et fitnesscenter? Uanset hvor gerne du vil tabe dig eller komme i bedre form, vil der altid være grunde eller undskyldninger, der kan holde dig væk. Det gælder, uanset om du er eliteatlet, der er vant til træningen, men ikke altid orker at kæmpe for at slå den næste rekord, eller om du ikke er vant til at dyrke motion og egentlig bare kæmper for at få bevæget dig ud af sofaen.

For nogle er noget af det, der kan holde en tilbage, at der i et fitnesscenter er mange andre, der kigger. Selvom der kommer enormt mange, der vil være i præcis samme form som dig, så er det ikke sikkert, du selv føler dig komfortabel. Heldigvis findes der løsninger på det. En løbetur giver rigtig godt, og hvis du ikke har lyst til at bevæge dig ud i vinterkulden, kan du overveje at få fat i et løbebånd.

Gør træningsværelset til din bedste ven

Et løbebånd er en af de træningsmaskiner, der er lettest at bruge. De fleste ved, hvordan det fungerer, og det er relativt svært at bruge maskinen forkert. Det betyder også, at risikoen for skader minimeres. Til gengæld er der andre ting, man skal sørge for at tage højde for. Det gælder det fodtøj, du løber i, for her nytter det ikke, at du bare hopper i et par gamle sko – du er nødt til at have løbesko, der sidder godt på foden og yder den støtte, du har brug for. Det gør også oplevelsen med at løbe meget bedre.

Hvis du har en tendens til at give lidt op på forhånd, kan du overveje at gøre det til en konkurrence – enten med dig selv eller med andre. Så kan du snakke med kollegaerne på jobbet op, hvem der løb længst og mest i weekenden.