Kan du ikke få et kredittkort? Her er hvad du kan gøre

I Danmark har ca. 2 millioner mennesker et kreditkort, som en del af deres hverdagsøkonomi, men selvom det er praktisk og smart betalingsmiddel, så er det ikke alle der kan få et kreditkort. Det skyldes flere forskellige ting. Nogle har ikke en indkomst der gør, at udstederne er trygge ved at lade dem få et kreditkort, mens andre har så stor en gæld, at det ikke er muligt for dem at blive godkendt til hverken lån eller kreditkort. Nogle mener, at staten burde oprette deres eget kreditkort, som kunne tilbydes til personer med lav indkomst, hvor vilkårne og betingelserne ikke er lige så strenge, som dem man ser ved udstederne. Det er dog noget der er både politisk og folkelig modstand imod, da det kan ende med at koste statskassen et betragetligt beløb. Disse informationer hjælper dog ikke den, der gerne vil have den tryghed det giver, at have et kreditkort til rådighed, men hvad gør man så?

Hvorfor kan man ikke få et kreditkort?

Hvis man ansøger om et kreditkort, men får ikke engang en begrundelse, så kan det selvfølgelig være svært at svare på, men en ting er sikkert. Når man bliver afvist til et kreditkort, så ligger der stort set altid en økonomisk grund til det. Hvis man f.eks. har en stor gæld bag sig, enten i form af flere store lån eller ubetalte regninger, så sender det et signal til udstederne om, at man ikke har så meget styr på sin økonomi som man burde, hvilket får dem til at afvise ens ansøgning, uden at det er noget de gider at bruger tid på at begrunde.

Er man den der får en sådan afvisning, uden nogen grund, kan det være svært at vide hvad man kan gøre eller hvad man kan forbedre. Da det som sagt oftest har noget med ens økonomi at gøre, så er det faktisk noget man selv kan gøre, i forhold til at forbedre ens kreditværdighed og dermed give sig selv en bedre chance, for at kunne blive godkendt til et kreditkortkort. Man må forstå, at når det handler om lån og kreditter, så er det afgørende, at ens økonom er fornuftig og man viser, at man kan overholde sine økonomiske forpligtelser.

Kreditkortet er nemlig en forpligtelse man skal overholde. Man får mulig for at købe på kredit og altså bruge penge man i realiteten ikke har. Man er forpligtet til at betale disse penge tilbage, ved at sørge for at saldoen på ens konto er i plus hver måned, så der er dækning for den eventuelle kredit man har brugt. Hvis en tidligere adfærd og forbrugsmønster viser, at man ikke har overholdt sine forpligtelser, hvorfor skulle udsteder så tro at man gøre det nu?