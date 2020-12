Indretning af hjemmearbejdspladsen – sådan får du det til at fungere

Måske er du en af dem, der for nylig er begyndt at arbejde hjemmefra og stadigvæk er i tvivl om, hvordan du får det til at fungere rent praktisk. Her får du et par tips til indretningen af din hjemmearbejdsplads. Først og fremmest skal du finde det ”rigtige” rum i hjemmet – vælg gerne et af de rum, hvor det er muligt at lukke døren eller skabe en form for afskærmning, så du kan opnå en koncentreret arbejdszone. Hele kernen er, at du får skabt en arbejdsplads, der minder en del om den traditionelle, så du føler, at du er på arbejde, selvom du sidder derhjemme – skeln mellem din private sfære og den effektive arbejdszone. Det er blevet muligt at kæbe møbler til hjemmekontoret gennem såkaldte bruttolønsordninger, hvor man kan betale det over sin løn inden skat, og dermed spare mange penge. Du kan læse mere om bruttolønsordningen for kontormøbler her.

Desuden skal du naturligvis sørge for, at du har adgang til en både god og stærk PC, der kan trække tunge programmer og også gerne har en velegnet mikrofon samt webcamera til Zoom-møderne med kollegerne. Et godt tip er desuden at klæde dig ”professionelt” på om morgenen, så chefen ikke lige pludselig laver et Skype-opkald, mens du sidder i posede joggingbukser og med chokoladepletter på trøjen.





Fokus på ergonomi og bevægelse



Det er fristende at liste den bærbare med hen i sofaen, når du sidder på din hjemmearbejdsplads – eller lige tømme vaskemaskinen mellem de forskellige opgaver. Lad være. Du mister dit fokus og bliver ofte mindre effektiv – og du har som bekendt stadig noget arbejde, der skal klares. Indret dig, så rummet opfordrer dig til at være effektiv. Det kan være alt fra motiverende tekstplakater til sprudlende vægfarver. Du skal også tænke på at vælge nogle møbler, der er ergonomiske. Hvor nogen har svært ved at koncentrere sig og laver en del overspringshandlinger, kan der også være dem, der nærmest begraver sig i arbejde og glemmer alt om at holde pauser. Du kommer under alle omstændigheder til at sidde en del ned på hjemmekontoret, så køb et hæve sænkebord, og tving dig selv til at skifte position i løbet af dagen. Det hjælper med at holde dig i gang, ligesom det er med til at forebygge hjerte-kar-sygdomme og en dårlig ryg. Aftal med dig selv, at du f.eks. skal op at stå, hver gang der er gået 45 minutter. De fleste hæve-/sænke-borde kræver strøm, så husk, at der skal være et ekstra stik til bordet. Overvej også gerne, hvordan du kan få indpasset det naturligt i dit nuværende kontormiljø.