Hvorfor valuta oplever en digital overgang

Vi ser det efterhånden mere og mere langt de fleste steder i verden. Penge bliver i mindre grad set som et fysisk middel, man kan holde mellem hænderne. Det er sket i takt med opfindelsen af kredit. Vores penge er nu blot digitale tal, der går op og ned. Om disse penge rent faktisk findes, det er svært at sige.

Hvor ofte bruger du kontanter i en butik herhjemme i Danmark? Det er nok ikke alt for ofte, og hvis det endelig sker, så er det nok også kun for hurtigt at slippe af med dem. Så hvorfor er det, vi ser den her ændring? Lad os diskutere nogle mulige svar.

Det er bare så meget mere belejligt

Hvis der er én ting, vi mennesker har fokuseret på i opbyggelsen af det moderne samfund, så er det belejlighed. Alting skal være så let som muligt, og alt der er ineffektivt skal skæres væk. Og der må man sige at holde styr på kontanter, kan være ret besværligt.

Det er langt nemmere og langt hurtigere bare at swipe sit kreditkort nede i butikken, når man køber noget. Så skal man ikke tælle penge og have kasseassistenten til at tjekke.

Kryptovaluta er i høj kurs

Kryptovaluta er valuta der ikke har en fysisk manifestation såsom den danske krone eller den amerikanske dollar har. De eksisterer kun digitalt og udveksles også sådan. I mange år har kryptovaluta såsom Bitcoin og Etherium været i høj kurs, og derfor er de populære at investere i.

Dette fænomen fortæller generelt noget om folks opfattelse af penge i dag. Penge behøver ikke at være noget fysisk, for at have værdi. Selve konceptet og vores opfattelse af det er hvor værdien er. Hvis du leder efter en god investeringsmulighed, så køb Bitcoin. Sådan som det finansielle marked udvikler sig, er det digital valuta der er på vejen frem.

Husk dog altid at holde dig opdateret omkring Skats direktiver for handel med kryptovaluta, så det sker inden for lovens rammer.

Potentielle sikkerhedsproblemer

At have sine penge online sikrer dig imod klassisk tyveri, sådan som man kendte det fra gamle dage af. Det er helt klart et plus, men der er dog også sikkerhedsmæssige bekymringer ved valutaens overgang til den digitale verden.

Der er et rekordhøjt antal hackere i dag, og derfor er det også strengt nødvendigt at du beskytter dig selv mod hackerangreb online. Man hører alt for ofte om folk, der har fået deres bankkontoer tømt, fordi en hacker har fået adgang til deres e-bank.