Beskyt dig selv mod hackerangreb

De fleste tænker ikke over, at de kan blive ramt af hackerangreb, da mange tænker, at det kun er noget, som sker i film eller for store virksomheder. Men faktisk rammes alle af hackerangreb, og derfor er det vigtigt, at du beskytter dig selv, når du er online.

Det er ufattelig let at beskytte sin computer, tablet og mobil, når man surfer på internettet, så det er noget, som alle bør gøre.

Start altid med en VPN

Hvis du ikke allerede bruger en VPN, så skal du skaffe en med det samme. I dag er der mange gode udbydere, som du kan vælge mellem, alt efter hvad der passer bedst til dine behov. Du kan få mere information hos Vpnguiden.dk.

En VPN beskytter alt trafik til og fra din computer. En VPN er en virtuel server, men rent praktisk er der tale om en rigtig server, som alt din data bliver sendt gennem. På den måde opnår du ekstra kryptering, og det bliver nærmest umuligt at stjæle dit indhold.

Du skal tænke på, at når du besøger en hjemmeside, så kan du i værste tilfælde give en hacker adgang til alt muligt på din computer. Især hvis du downloader et program, så kan de pludselig have adgang til din netbank, når du besøger den næste gang. Så det er hele tiden vigtigt, at du tænker sikkerhed ind, når du er online.

En firewall er stadigvæk en god idé

En firewall kan virke som en lidt gammeldags løsning og med en VPN, er det heller ikke sikkert, at det er meget vigtigt. Men hvis du har muligheden for det, bør du stadigvæk benytte en firewall, da det giver en ekstra sikkerhed.

IT-sikkerhed fylder rigtig meget, når det kommer til både privatpersoner og virksomheder. Det skyldes selvfølgelig, at vi hvert år har mere kommunikation via internettet. Det gør, at alt går langt hurtigere end tidligere, men samtidig betyder det også, at vi er mere udsatte, hvis vi ikke tænker os om. For virksomheder vil jeg anbefale, at I kigger mod Itagil.dk, da de er eksperter i IT-sikkerhed.

Beskyt dit NemID

I udlandet har de fundet ud af, at vi bruger NemID, og derfor er det vigtigt, at du aldrig deler dit NemID med nogle. Det er en god sikker løsning, så selvom mange var sure på NemID, da det først kom frem, så har det vist sig at være en virkelig sikker løsning.

Hvis du har mulighed for det, vil jeg anbefale dig, at du går over til deres mobilversion fremfor dit papkort. Med deres mobilversion har du kun adgang til en kode ad gangen, hvor man får adgang til alt, hvis man får fingrene i dit NemID kort. Det er klart, at begge dele har fordele og ulemper, så det er i sidste ende op til dig, hvad du foretrækker.

Du skal altid passe på det, og du må hverken dele det via mobil eller kort med andre, da det er din adgang til personfølsomme data.