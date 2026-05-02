Jeg tror, jeg satte mig ned med en kop te og forventede en hyggelig britisk film med lidt romantik og lidt krig i baggrunden. Det fik jeg også. Men jeg fik også noget mere – noget jeg ikke helt havde regnet med. Their Finest Hour er en af de film, der sniger sig ind på én. Ikke med store armbevægelser eller dramatiske udråb, men stille og roligt, scene for scene, indtil man sidder der og mærker noget varmt og lidt vemodigt på samme tid.

Det er en britisk dramafilm fra 2017, instrueret af den danske instruktør Lone Scherfig, og de medvirkende i Their Finest Hour er et cast, der formår at give historien krop og sjæl. Jeg vil sige det lige ud: den er værd at opleve, hvis du overhovedet har lyst til at mærke noget.

Hvordan føltes Their Finest Hour?

Filmen foregår under Anden Verdenskrig i London, og handler om en ung kvinde ved navn Catrin Cole, der får arbejde som manuskriptforfatter hos den britiske filmindustri. Opgaven er at producere propagandafilm, der kan holde befolkningens moral oppe. Det lyder måske tørt – og det er det slet ikke.

Det er i virkeligheden en film om det at skabe historier, mens verden brænder udenfor. Om at finde sin stemme, når ingen rigtig tager dig seriøst. Om at elske nogen på de mest upraktiske tidspunkter. Jeg mærkede den.

Den rammer ikke som en hammer. Den er mere som regn – gradvis, blød og alligevel gennemvædende. Jeg sad ikke og græd, men jeg sad heller ikke uberørt. Det er et sjældent sted at befinde sig som seer.

Relationer og kemi

Det er her, de medvirkende i Their Finest Hour virkelig får lov at skinne.

Gemma Arterton spiller Catrin Cole, og hun er noget nær perfekt i rollen. Der er en stille beslutsomhed i hende, en blanding af sårbarhed og styrke, som føles helt ægte. Man hepper på hende fra første øjeblik – ikke fordi hun er en heltinde i klassisk forstand, men fordi hun bare er et menneske, der prøver at finde sin plads.

Sam Claflin spiller Buckley, hendes kollega og den mand, der langsomt nærmer sig hendes hjerte. Kemien mellem dem er ikke overdrevet eller melodramatisk – den er i blikke, i smadrende bemærkninger og i de øjeblikke, hvor ord ikke bruges. Det er det, jeg kalder ægte romantik. Den slags, der bygger sig op så langsomt, at man næsten ikke opdager det, før man pludselig sidder og håber inderligt på noget.

Og så er der Bill Nighy som den ældre skuespiller Ambrose Hilliard. Han er filmens hjerte på en helt anden måde – vittig, selvoptaget og alligevel rørende menneskelig. Han stjæler hver eneste scene, han er i, men på den bedste mulige måde. Det er skuespillere som ham, der løfter en film fra god til uforglemmelig.

Samspillet mellem alle tre – og resten af de medvirkende i Their Finest Hour – føles som et ægte ensemble. Ingen virker malplacerede. Alle bidrager til noget større.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en særlig kvalitet ved Lone Scherfigs film, som jeg altid har beundret: hun finder de små øjeblikke. Et blik der varer lidt for længe. En hånd der næsten rører en anden. En vittighed der gemmer en sorg.

I Their Finest Hour er det øjeblikket, hvor Catrin sidder og skriver og indser, at hendes ord faktisk betyder noget for rigtige mennesker. Det er ikke en stor scene. Der er ingen musik, der svulmer op. Men jeg mærkede det.

Og der er stemningen i det krigsramte London – den måde hverdagen og frygten lever side om side. Folk griner og elsker og skændes og laver film, mens der er krig udenfor. Det er ikke romantiseret, men det er heller ikke tungt og mørkt. Det er bare… menneskeligt. Og det er det, der gør, at filmen stadig føles relevant i dag.

Jeg er ikke den type, der husker kameravinkler eller klipning. Men jeg husker, hvordan det føltes at sidde der. Og denne film – den blev hos mig.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: der er øjeblikke, hvor filmen trækker lidt ud. Midten kan føles en smule uensartet, som om historien ikke helt ved, hvilken retning den vil gå. Er det en komedie? Et drama? En romantik? Det er egentlig alle tre, og det er både dens styrke og dens svaghed.

Nogle vil måske ønske sig mere dybde i visse relationer eller en lidt skarpere retning i fortællingen. Og der er et par bikarakterer, som fortjener mere plads end de får.

Men det er som at klage over, at en god dessert er lidt for stor. Det er ikke noget, der ødelægger oplevelsen – det er bare det, man lægger mærke til bagefter, når man tænker over det.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt – for det var det ikke – men fordi noget føltes ægte. Gemma Arterton, Bill Nighy, Sam Claflin og resten af de medvirkende i Their Finest Hour gav mig noget, jeg ikke vidste, jeg manglede: en påmindelse om, at vi laver historier for at overleve. Og at kærlighed altid finder en vej, selv midt i kaos.

Medvirkende i Their Finest Hour Skuespiller Rolle Note Gemma Arterton Catrin Cole Føles ægte – stille styrke og varme Sam Claflin Buckley Kemien med Arterton er langsom og troværdig Bill Nighy Ambrose Hilliard Stjæler billedet – rørende og morsom på én gang Jack Huston Ellis Cole Mere sårbar end man forventer Helen McCrory Sophie Smith Skarp og overbevisende Richard E. Grant Roger Swain Solid og præcis Eddie Marsan Sammy Varm og underspillet

Hvorfor Their Finest Hour stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor det at fortælle historier er blevet noget alle gør – på sociale medier, i podcasts, i videoer. Their Finest Hour handler om netop det: hvad sker der, når vi fortæller historier for at overleve? Hvad er propaganda, og hvad er sandhed – og er grænsen altid tydelig?

Og så er der det med kvinden i det historiske arbejdsliv. Catrin kæmper for at blive taget seriøst i et rum fyldt med mænd. Det er en kamp, mange stadig kender. Ikke som noget der hamres ind, men som noget der bare er der – i filmen, som det var i virkeligheden.

Det er ikke en tung politisk film. Men den har noget at sige. Og den siger det med britisk charme, hjerte og humor.

Afslutning

Jeg tænker tit på, at den slags film ikke laver sig selv. Der er noget ved Lone Scherfigs blik på mennesker – en nysgerrighed og en kærlighed til de ufuldkomne – som gør hendes film særlige. Hun er dansk, men hun fortæller engelske historier med en indfølingsevne, der føles universelt menneskelig.

Their Finest Hour er ikke den film, du råber højest om til dine venner. Den er den film, du nævner stille, når nogen spørger: “Har du set noget godt for nylig?” Og så smiler du lidt, inden du svarer.

Den blev hos mig.