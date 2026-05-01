Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til, første gang jeg satte mig til rette med Lioness. Jeg havde hørt navnet, set plakaterne, og en del af mig tænkte: endnu en serie om stærke kvinder i farlige situationer. Men noget holdt mig tilbage fra at skippe videre. Og det er jeg glad for i dag.

For Lioness er ikke bare action og spænding. Det er en serie, der stiller et spørgsmål, som sidder i mig langt efter krediteringerne er rullet forbi: Hvad er vi villige til at ofre – og for hvem?

Hvordan føltes Lioness?

Den føltes tung. Ikke på den måde, hvor man kæmper for at komme videre. Men på den måde, hvor man mærker, at noget betyder noget.

Lioness handler om et amerikansk militærprogram, hvor unge kvinder rekrutteres som agenter – sendt ind i fjendens lejr forklædt som noget andet end det, de er. Det er en præmis, der nemt kunne blive kold og distanceret. Men serien formår at holde det menneskelig. Måske endda lidt for menneskelig ind imellem – og det er præcis det, jeg kan lide.

Jeg sad ikke og analyserede. Jeg sad og mærkede.

Relationer og kemi

Det, der holder Lioness oppe for mig, er ikke eksplosionerne eller missionen. Det er de øjeblikke, hvor to mennesker ser hinanden. Virkelig ser hinanden.

Skuespillerne i Lioness bærer serien med en ro, der føles ægte. Zoe Saldaña spiller Joe, den hårde men sårbare leder af programmet, og hun gør det med en indestængt smerte, der aldrig bliver overdrevet. Jeg troede på hende. Hver gang.

Nicole Kidman er med som en politisk figur i baggrunden – og hun bringer en kølig, kalkuleret energi, der kontrasterer smukt med den varme kaos, der udspiller sig i felten.

Laysla De Oliveira spiller Cruz, den unge agent der kastes ind i det hele, og det er i hendes øjne, serien lever. Hun er den, vi følger tættest. Og hun bærer det.

Kemi er ikke altid romantisk. Og Lioness minder mig om det. Her handler det om tillid. Om hvem man vælger at stole på, når alt er på spil.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene – jeg vil ikke sige hvilken – hvor Cruz sidder alene. Ingen dialog. Ingen drama. Bare et ansigt og en tanke, vi ikke kan høre.

Jeg holdt vejret.

Det er den slags øjeblikke, der adskiller god tv fra rigtig god tv. Ikke hvad der siges, men hvad der ikke siges.

Jeg mærkede den.

Og der er et blik mellem Joe og en af sine agenter, der siger mere om lederskab og tab end nogen tale nogensinde kunne. Medvirkende i Lioness formår at bære alt det usagte på en måde, der sjældent føles så naturligt.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve: der er afsnit, hvor serien trækker lidt. Hvor plottet tager over, og menneskene gemmer sig lidt bag handlingen.

I de øjeblikke tabte jeg lidt fodfæste. Ikke nok til at stoppe – men nok til at mærke, at den ikke altid tør at dvæle lidt længere ved det, der virkelig gør ondt.

Og ind imellem ville jeg ønske, vi måtte komme tættere på. At serien stolede lidt mere på stilheden.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Lioness er ikke den serie, der knuste mig. Men den er den, jeg tænkte på næste morgen – og dagen efter det igen. Noget ved Cruz og Joe sad fast i mig. En slags sorg over valg, man ikke kan tage tilbage. Det føltes ægte. Og det er nok til, at den bliver hos mig.

Medvirkende i Lioness Skuespiller Rolle Note Zoe Saldaña Joe Bærer serien med indestængt styrke – føles ægte Nicole Kidman Kaitlyn Kølig og beregnet – skaber perfekt kontrast Laysla De Oliveira Cruz Manuelos Seriens hjerte – rammer næsten hver gang Morgan Freeman Secretary Mulloney Tilføjer tyngde og autoritet til hvert scene Dave Annable Neal En rolig, menneskelig tilstedeværelse Jill Wagner Bobby Troværdig og stærk – savner lidt mere plads James Jordan Tucker Skarp og nærværende i gruppedynamikken LaMonica Garrett Randy Solid tilstedeværelse, mangler dybde i manuskriptet Hannah Love Lanier Kate Berører i de sårbare øjeblikke Jonah Wharton Charlie Lille rolle, men mærkbar Alle medvirkende i Lioness er bekræftet via officielle kilder.

Hvorfor Lioness stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor vi konstant spørger hinanden: Hvad er du villig til at ofre? For karrieren. For familien. For et land. For en idé.

Lioness stiller det spørgsmål uden at give et nemt svar. Og det er modigt.

Skuespillerne i Lioness bærer temaer som identitet, loyalitet og ofring – og de gør det uden at pege fingre. Der er ingen helt skurk. Ingen enkel sandhed. Bare mennesker i umulige situationer, der prøver at gøre det rigtige.

Det er den slags historier, vi har brug for. Ikke fordi de giver os svar – men fordi de lader os sidde med spørgsmålene lidt længere.

Lioness skuespillere formår at gøre det store lille. Og det lille føles pludselig enormt.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Cruz. På det valg, hun må tage, og hvad det koster hende. Ikke dramatisk – bare stille, som noget der sidder fast bag øjnene.

Lioness er ikke perfekt. Men den er ægte nok til, at jeg mærkede den.

Og det er mere, end mange serier kan sige.