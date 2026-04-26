Jeg husker, at jeg satte mig ned med en kop te og egentlig bare ville have en nem aften. Noget der ikke krævede for meget af mig. Men Insurgent er ikke den slags film. Den kræver noget. Den trækker i dig. Og selvom jeg vidste, at jeg var midt i en franchise – en del af The Divergent Series – følte jeg alligevel, at der var noget på spil, noget der betød noget.

Filmen er fra 2015, instrueret af Robert Schwentke, og er en direkte fortsættelse af Divergent. Shailene Woodley er tilbage som Tris Prior, og hun bærer filmen på en måde, der sjældent føles som skuespil. Det føles som om hun er der. Det er nok den vigtigste grund til, at Insurgent er værd at opleve – selv hvis du ikke er en stor fan af science fiction eller dystopiske verdener.

Hvordan føltes Insurgent?

Der er en rastløshed i denne film, som jeg genkender. Tris Prior er en ung kvinde, der er ved at bryde sammen indefra – ikke fordi verden er hård mod hende, men fordi hun er hård mod sig selv. Hun bærer på skyld, på sorg, på en slags stilhed der er mere smertefuld end råbet.

Handling og plot handler om, at Tris og hendes allierede jagtes af Jeanine Matthews (Kate Winslet), der vil åbne en mystisk boks, som kun en Divergent kan åbne. Men den ydre handling interesserede mig egentlig mindre end det indre. Det, der foregår i Tris’ brystkasse. Hendes forhold til det, hun har gjort. Det, hun ikke kan tilgive sig selv.

Ramte den mig? Ja – ikke hele vejen. Men nok til, at jeg ikke tjekkede telefonen.

Relationer og kemi

Shailene Woodley og Theo James som Tris og Four – det er kernen. Og det fungerer, fordi det ikke er perfekt. De er to mennesker, der er vrede og bange og forelsket på samme tid. Det er den slags kemi, der føles ægte, fordi den ikke er glat.

Miles Teller som Peter er en karakter, jeg burde hade – og det gør jeg næsten. Men Teller spiller ham med en slags træthed, der er sjov og lidt trist på samme tid. Han er medvirkende i Insurgent på en måde, der stjæler scener uden at råbe om det.

Ansel Elgort som Caleb – Tris’ bror – er et af filmens mest smertefulde elementer. Forholdet mellem søskende, der ikke forstår hinanden, er skildret med en tilbageholdenhed, der ramte mig mere end alle actionsekvenserne.

Octavia Spencer dukker op som en leder i Factionless-gruppen, og hun bringer en varme og en tyngde til sine scener, der gør, at man lytter. Naomi Watts spiller Evelyn, Fours mor, og der er noget ulmende i hende, som jeg ikke helt kunne slippe.

Kate Winslet som skurk Jeanine Matthews er kold og præcis – og det er faktisk problemet. Hun er for perfekt til at føles rigtig farlig. Men hun er overbevisende på en kølig måde.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik, hvor Tris ser sig selv i øjnene – bogstaveligt talt – og ikke kan lide det, hun ser. Det er ikke et stort øjeblik. Der er ikke musik, der svulmer op. Men jeg mærkede den.

Og så er der scenen, hvor Four og Tris bare er sammen. Ikke handler. Ikke kæmper. Bare er. De siger ikke meget. Men der er noget i det stilfærdige, der ramte mig mere end nogen dialogscene.

Shailene Woodley har en evne til at gøre ingenting til noget. Et blik. Et halvt smil, der forsvinder igen. Det er de øjeblikke, der gør Insurgent til mere end bare en franchise-film.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve. Der er dele af Insurgent, der glider forbi mig. Noget af det ydre plot – med fraktionerne og boksen og den store afsløring til sidst – det føles af og til som om filmen fortæller mig, hvad jeg skal føle, frem for at lade mig mærke det selv.

Og Jeanine Matthews fortjener mere. Kate Winslet er en af tidens bedste skuespillere, og som skuespiller i Insurgent er hun god – men karakteren får aldrig rigtig lov til at blive menneskelig. Hun er villain. Ikke mere. Det er en skam.

Der er også øjeblikke, hvor Insurgent minder for meget om en bro til det næste kapitel, Allegiant, frem for at stå stærkt alene. Den er en sequel – og den minder dig om det.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på Tris igen, da jeg lagde mig til at sove. Ikke på handlingen – på hende. På det, hun ikke sagde. Shailene Woodley giver noget i denne film, som ikke er let at sætte ord på. Insurgent er ikke perfekt, og den er ikke min største kærlighed. Men den satte sig stille et sted, og det tæller.

Medvirkende i Insurgent Skuespiller Rolle Note Shailene Woodley Tris Prior Føles ægte – bærer filmen på sine skuldre Theo James Four (Tobias Eaton) Stærk kemi med Woodley, rammer det stille Kate Winslet Jeanine Matthews Overbevisende, men mangler menneskelig dybde Ansel Elgort Caleb Prior Smertefuld og tilbageholdt – rammer uventet Miles Teller Peter Stjæler scener med tør humor og træthed Octavia Spencer Johanna Reyes Varm og troværdig – man lytter når hun taler Naomi Watts Evelyn Ulmende og interessant – vil gerne have mere Jai Courtney Eric Mørk energi, rammer ikke helt i dybden Zoe Kravitz Christina Hjertevarm – Tris’ anker i kaosset Ray Stevenson Marcus Eaton Kold og distanceret – virker efter hensigten

Hvorfor Insurgent stadig føles relevant i dag

The Divergent Series handler på overfladen om fraktioner og dystopi. Men det, Insurgent egentlig handler om, er meget mere nutidigt: hvem bestemmer, hvem du er? Og hvad sker der, når du ikke passer ind?

Tris Prior er en ung kvinde, der er for meget og for lidt på én gang. Hun er for følsom til at være kriger og for stærk til at give op. Den balance – den indre krig – den kender mange. Mig selv inkluderet.

I en verden, hvor vi konstant bliver bedt om at vælge side, at definere os selv, at passe ind i én boks, er der noget befriende og smertefuldt ved at se en karakter, der nægter det. Eller ikke kan. Det tema sidder stadig, ti år efter filmen udkom.

Veronica Roths univers – bragt til liv på lærredet med manuskript af blandt andre Brian Duffield og Akiva Goldsman – er et science fiction-univers, der bruger adventure og thriller-elementer til at tale om noget meget simpelt: Hvad koster det at være sig selv? Det spørgsmål er ikke forældet.

Afslutning

Jeg satte mig ned med en kop te og ville have en nem aften. Det fik jeg ikke. Jeg fik noget andet – en film, der ikke altid er sikker på sig selv, men som har et hjerte, der banker. Shailene Woodley er grunden til, at Insurgent virker. Og Theo James, Ansel Elgort, Miles Teller, Octavia Spencer og Naomi Watts er grunden til, at den bliver ved med at virke, selv i de scener, hvor handlingen trykker lidt for meget på.

Jeg sad ikke stille for længe bagefter. Men jeg tænkte på den. Og det er nok.