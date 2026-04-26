Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til. Jeg troede, jeg skulle se endnu en stilfuld actionfilm med fede jakkesæt og kvikke oneliners. Og det er der også lidt af. Men The King’s Man er mere end det – den har noget indeni sig, som sidder lidt anderledes fast. Ikke fordi den er perfekt. Men fordi den taler om noget, der faktisk gør ondt.

Hvordan føltes The King’s Man?

Den starter blødere, end jeg ventede. Der er en far og en søn. Der er krig på vej. Og der er en mand, som forsøger at beskytte det eneste, han har tilbage i verden.

Det er den følelse, der bærer filmen for mig. Ikke spionagen. Ikke det store politiske spil. Men en fars desperation – det stille, sårbare ønske om at holde sin søn ude af en verden, der sluger unge mænd.

Jeg mærkede den.

Det er ikke en film, der overrumpler dig med drama i hvert eneste sekund. Den tager sig tid til at etablere noget, der faktisk betyder noget – og det sætter jeg pris på.

Relationer og kemi

Ralph Fiennes spiller Orlando Oxford, og det er hans film fra første sekund. Han bærer den med en ro og en sorg, som føles ægte. Der er ikke noget præsteret over ham – han er til stede på en måde, som gør, at jeg troede på ham.

Forholdet mellem ham og sønnen Conrad er filmens hjerte. Det er ikke altid let. Der er spænding, der er uenighed, der er kærlighed, som ikke altid finder de rette ord. Det kender jeg. Det føles rigtigt.

Gemma Arterton og Djimon Hounsou spiller Oxfords trofaste støtter – og selvom de ikke altid får plads til det store, er der en varme i dynamikken, som gør dem rare at have med.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et punkt i filmen, hvor alt vender. Og det ramte mig hårdere, end jeg havde forberedt mig på.

Jeg vil ikke sige for meget. Men det handler om tab. Om hvad krig tager fra os – ikke de store historiske begivenheder, men de personlige. De uerstattelige.

Det er i det øjeblik, filmen holder op med at være en actionfilm og bliver noget andet. Noget, der minder om sorg.

Jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Der er også små øjeblikke af humor og charme, som giver luft. Ikke fjollet – bare menneskelig. Det balanceres bedre, end jeg forventede.

Det der ikke helt ramte

Filmen har ambitioner i mange retninger på én gang. Den vil være et krigsmelodrama, en spionkomedie, en origin story og en kommentar på historien.

Og sommetider kæmper de der lag lidt mod hinanden.

Der er scener, som føles som om de hører til i en anden film. Toneskiftene kan være bratte. Og nogle af de historiske figurer, der optræder, fungerer bedre som idé end som karakter.

Det er ikke dealbreakers for mig. Men det er de steder, hvor jeg mærkede, at min opmærksomhed gled lidt væk.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Det er ikke en fejlfri film. Men den har et hjerte, og det hjertes slag handler om kærlighed og tab – og hvad vi er villige til at ofre for dem, vi holder af. Den slags følger mig hjem. Det her gjorde.

Medvirkende i The King’s Man Her er et overblik over de medvirkende i The King’s Man: Skuespiller Rolle Note Ralph Fiennes Orlando, Duke of Oxford Bærer filmen med stille, troværdig sorg – føles ægte Gemma Arterton Polly Varm og stærk tilstedeværelse, selvom rollen ønsker mere plads Djimon Hounsou Shola Loyal og forankret – en karakter man stoler på Harris Dickinson Conrad Oxford Ung, ivrig og sårbar – kemien med Fiennes fungerer Daniel Brühl Erik Jan Hanussen Uhyggelig og fascinerende i sin tvetydighed Rhys Ifans Rasputin Overdreven – men på en måde der er svær at se væk fra Charles Dance Earl of Oxbridge Kold og præcis – giver scenen tyngde Skuespillerne i The King’s Man er generelt stærkt castet – og det er med til at gøre filmen mere troværdig end dens mest kaotiske øjeblikke.

Hvorfor The King’s Man stadig føles relevant i dag

Filmen foregår under Første Verdenskrig. Men det, den egentlig handler om, er tidløst.

Den handler om, hvad krig koster på et menneskeligt niveau – ikke i statistikker og slag, men i ansigter og familier og valg, man ikke kan tage tilbage.

Den handler om mænd, der forsøger at beskytte dem, de elsker, i en verden, der ikke spørger om lov.

Og den handler om, at det at have magt ikke altid beskytter dig mod det, der gør mest ondt.

Det er temaer, som ikke bliver forældede. Og The King’s Man minder os om dem på en måde, som sidder i kroppen frem for bare i hovedet.

Afslutning

Jeg gik ind til The King’s Man og forventede en underholdende film med stil. Jeg fik noget mere. Ikke hele vejen – men nok til, at den føltes som andet end en tur i biografen.

Ralph Fiennes gav mig en karakter, jeg faktisk bekymrede mig om. Og den bekymring betød noget, da filmen tog det, den tog.

Det er ikke en film, der er nem at kategorisere. Men det er måske netop dét, jeg kan lide ved den.

Det føltes ægte.