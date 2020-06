Hvorfor vælge økologisk tøj til sine børn?

Flere og flere vælger at købe økologisk babytøj, og der findes efterhånden mange producenter, der udelukkende koncentrerer sig om økologiske produkter — og ikke kun tøj. Især det økologiske børnetøj er begyndt at hitte de seneste par år. Men hvad er fordelen egentlig ved økologiske produkter til børnene — udover at det åbenlyst er mere miljøvenligt? Læs med her, og bliv klogere på hvorfor det kan være en god idé at shoppe økologisk, næste gang du køber tøj til dit barn.

Økologisk tøj mindsker risikoen for at udvikle allergi

Når du køber økologisk tøj, så kan du være sikker på, at det er fremstillet uden brug af unaturlige farver og stoffer, som skader barnets hud. Det betyder med andre ord, at barnet, der bærer tøjet, ikke vil være i risikozonen for at udvikle allergi eller lignende, da de slipper for kemikalierester og andre stoffer, der kan udfordre helbredet samt den almene velvære.

Men hvordan kan du være sikker på, at det tøj, du køber, faktisk ér økologisk? Der findes adskillige certificeringer, du kan gå efter, så du er sikker på, at tøjet er produceret uden skadelige tilsætningsstoffer. At markedsføre sine produkter som værende økologiske, kræver nemlig en solid dokumentation. I kraft med at danskerne er blevet mere bevidste omkring miljøvenlige produkter, er flere og flere produkter begyndt at blive markedsført som værende grønne — også selvom der ikke er hold i det. Derfor bør du holde øje med de forskellige, godkendte certificeringer, der kun gives til producenter, der overholder de strenge krav, der stilles.

Hvilke certificeringer findes der?

I Danmark benyttes der primært to certificeringer, der indikerer, om der er tale om et økologisk produkt. GOTS-certifikatet er den strengeste certificering, og derfor er den et godt udgangspunkt, hvis du vil være sikker på, at de produkter, du køber, overholder kravene for, hvornår der er tale om økologi.

GOTS er en forkortelse for Global Organic Textile Standard, og det er således et internationalt certifikat, der sikrer dig, at der ikke er brugt skadelige kemikalier i produktionen, men også at produktionen er foregået med så stor omtanke for miljøet, som det er muligt. De tekstiler, der er GOTS-certificerede, er fremstillet af minimum 95% økologiske fibre. Knapper, elastikker og lynlåse kan udgøre de sidste 5%.

Den anden certificering, du kan gå efter, er EU-Blomsten. Her er kravene dog ikke lige så strenge som ved GOTS. EU-Blomsten stiller nemlig intet krav til de råvarer, der benyttes, hvorfor de i princippet ikke behøver at være økologiske. Derimod stilles der krav til selve fremstillingsprocessen — fra fabrik til butik.

Derfor bør du vælge miljømærket tøj

Børn er mere udsatte, når det kommer til at udvikle forskellige former for allergier. Derfor bør man være mere opmærksom, når man køber tøj til børn — og her er miljøcertificeringerne gode pejlemærker. Hvis tøjet er miljømærket, må det eksempelvis ikke indeholde formaldehyd, der kan være allergifremkaldende. Og i værste tilfælde; kræftfremkaldende. Mange tøjfabrikanter anvender det som konserveringsmiddel, når tøjet skal fragtes fra fabrik til butik. Derudover indeholder tøj, der er miljømærket, ikke hverken pesticiderester eller ftalater.

Det sidste argument for, at du bør købe økologisk børnetøj (og tøj, generelt) er, at du gør noget godt for miljøet. Farvning af stoffer, er noget af det mest miljøskadende i forbindelse med at producere tøj. I EU stilles der strenge krav til denne proces, men der tøjfabrikanterne bliver sjældent gået efter i sømmene. Hvis du køber miljøcertificeret tøj, sikrer du, at kravene bliver overholdt.