Hvordan fungerer handel med CFD’er?

CFD-handel er ikke et nyt begreb indenfor daytrading. Det er et finansielt instrument, der har været anvendt i mange år, og som er blevet mere og mere populært indenfor de seneste år.

Det skyldes særligt, at det giver daytradere mulighed for nemt og billigt at daytrade et hav af internationale markeder, indeks, råvarer og aktier.

Hvad er CFD-handel?

CFD er en forkortelse for Contract for Difference, og er et finansielt instrument, der følger et underliggende marked eller aktiv.

CFD-handel giver daytradere et bredt spektrum af forskellige muligheder og fordele sammenlignet med almindelig gearet handel via en broker.

Hvordan fungerer en CFD-handel?

En CFD-handel er forholdsvis enkel. Det er dog lettest at forklare, hvordan det foregår via et eksempel.

Ønsker du eksempelvis at daytrade det tyske indeks DAX, kan vi – for lethedens skyld – sige, at indekset har en kurs på 10.000 euro.

De fleste mæglere, der tilbyder CFD-handel, tilbyder dette med en margin-procent på 5 til 20 %, alt afhængigt af det valgte marked.

Det er ensbetydende med, at du kun behøver at stille med fx 5 % af det handelsbeløbet, hvis du handler en CFD. Bruges DAX som eksempel, så er 5 % af 10.000 euro lig med 500 euro. Det er derfor alt, hvad du har brug for, for at gennemføre handlen.

Du indgår nu en handel i kurs 10.000 euro, men betaler kun 500 euro. Efter 10 minutter stiger kursen til 10.050. Dit afkast er 50 euro, men da du kun har stillet 500 euro som sikkerhed for handlen, er det reelle afkast 10 % af den investerede kapital.

Falder DAX derimod med 50 point, vil du i dette tilfælde have tabt 10 % af den stillede kapital.

Få adgang til finansielle markeder for beskedne midler

Som privat daytrader får du mulighed for at handle i en lang række markeder, der hidtil har været vanskeligt at komme i nærheden af, som følge af store kapitalkrav. CFD’er kan nemlig handles med afsæt i alt fra Bitcoins til råvarer.

Endvidere er det også let at geare din investering, hvilket tilmed kan lade sig gøre, uden de store udgifter. Der er dog stor risiko forbundet med gearing, hvorfor det er et finansielt værktøj, der skal benyttes med omhu.

Det er forskelligt fra mægler til mægler, hvor mange markeder, de giver adgang til. Hos Saxo, som du kan læse mere om her, kan du handle CFD’er med udgangspunkt i mere end 9.000 instrumenter fordelt på mange arkeder.