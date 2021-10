Hvad koster en begravelse?

At miste et familiemedlem er svært. At skulle forsøge at arrangere en begravelse, mens man sørger gør bestemt ikke situationen lettere. Netop derfor er der mange, der beslutter at overlade det hele til en bedemand.

Har du selv gjort dig tanker om at gøre dette, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er stor forskel på prisen. F.eks. kan der være stor forskel på, hvad den ene bedemand Esbjerg tager for de leverede ydelser i forhold til en anden aktør i lokalområdet.

Hvad er prisen for en begravelse?

Som angivet herover, er der stor forskel på, hvor godt de forskellige bedemænd tager sig betalt. Derfor er der også forskel på, hvad en begravelse ender med at koste. Ifølge Landsforeningen Liv&Død koster en begravelse dog gennemsnitlig 15-20.000 kroner.

Udgifterne til bedemanden udgør mellem 12.000 og 15.000 kroner ifølge Begravelse Danmark. Det betyder, at der kan være penge at spare, hvis man vælger den ene bedemand frem for den anden.

I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at det som regel også er muligt at tilkøbe flere ydelser hos bedemanden. Dermed kan man udlicitere det meste til denne aktør, om end det sandsynligvis vil føre til en pris, der er højere end førnævnte.

Klar noget selv og spar penge

Ser du gerne, at du får en lidt lavere pris hos din bedemand, er det muligt at klare noget af arbejdet selv. Det kan nemlig give dig en besparelse. Det kræver dog, at du har overskud til det, hvilket ikke er tilfældet for alle, der står i en sådan situation.

Har du overskud til det, kan du klare noget af papirarbejdet i forbindelse med begravelsen. Du kan f.eks. selv stå for at tage kontakt til forsikringsselskab og fagforening.

Vær desuden opmærksom på, at det honorar, du betaler til den valgte bedemand også dækker over, at bedemanden lægger ud for alle de udgifter, der er forbundet med en begravelse. Dermed får du en samlet på det hele.

Vigtigt at bede om flere tilbud

Der er stor forskel på priserne hos de forskellige bedemænd. Derfor er det en god idé, at du beder om tilbud fra flere forskellige aktører i lokalområdet.

Når du holder de modtagne tilbud op mod hinanden, vil du opleve, at der kan være store prisforskelle. Samtidig skal du dog også være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvad bedemændene inkluderer i deres pakker. Det er derfor ikke nok kun at være opmærksom på prisen.