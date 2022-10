Hvad er en fagforening og hvorfor skal jeg være medlem af en?

Fagforeninger har historisk haft enorm indflydelse på det danske arbejdsmarkedet og de arbejdsbetingelser og vilkår, som mange er arbejder under den dag i dag. Alligevel virker det til, at særligt mange unge, ikke har den store kendskab til, hvad fagforeninger er, og hvad de gør. Det vil vi dog forsøge at gøre noget ved i denne artikel, hvor vi vil belyse nøjagtigt hvad formålet med fagforeninger er, og hvorfor det kan være en god idé at melde sig ind i en.

Hvad er det?

En fagforening er en organisation, som består af medlemmer fra en eller flere faggrupper. Fagforeningen har til formål at beskytte og hjælpe medlemmerne på arbejdspladsen.

Hvis der opstår en konflikt imellem dig og din arbejdsgiver, kan du søge råd og vejledning hos din fagforeningen. Du kan få juridisk vejledning og bistand gratis, så du kan få reddet trådene ud på arbejdspladsen og derudover være sikker på, at du ikke bliver snydt. Mange benytter deres fagforening i forbindelse med lønforhandlinger, hvor de ofte kan være behjælpelig med lønstatistik og gode råd.

Når man taler om overenskomster, er det som regel fagforeningerne, som har sørget for at forhandle disse med arbejdsmarkedet.

Man taler typisk om to typer af fagforeninger; de gule (tværfaglige) fagforeninger, som ikke repræsenterer en bestemt faggruppe og de fagspecifikke, som har fokus på bestemte områder af arbejdsmarkedet.

Ase, Krifa og Det Faglige Hus er iblandt de største tværfaglige fagforeninger. 3F er en af de helt store af de fagspecifikke.

Hvorfor skal jeg være medlem?

Det er ikke et krav, at man som lønmodtager er medlem af en fagforening, men hvis man ender i en konflikt med sin arbejdsgiver, kan det være en god idé, da man i så fald har kompetente kræfter at læne sig opad.

Dit kontingent, som du betaler hver måned, vil blive brugt til driften af fagforeningen, så denne kan bruge kræfter på at kæmpe for bedre arbejdsvilkår og løn for din faggruppe. Det giver især god mening at melde sig ind i en fagspecifik fagforening, hvis denne er relevant for din nuværende beskæftigelse, da de dels har indgående kendskab til din branche, og derfor vil have lettere ved at rådgive dig, og dels arbejder for at gøre det endnu mere attraktivt for dig at arbejde i netop din niche af arbejdsmarkedet.

De tværfaglige fagforeninger arbejder ikke med et specifikt mål om at forbedre vilkårene for en bestemt faggruppe, men de vil være til rådighed med assistance, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads.