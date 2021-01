Hypnoterapi er din genvej til at kvitte smøgerne, komme af med din trang til at overspise, eller reducere din nervøsitet for et eller andet. Hypnoterapi gør det også muligt at forbedre dine præstationer, genfinde din motivation eller ændre på dine handlingsmønstre, så du undgår uønsket adfærd. Det kræver en certificeret hypnoterapeut, som du er tryg ved foretager en terapibehandling på dig under hypnose. Læs med, og få mere at vide om hypnoterapi, og hvordan du finder en god hypnoterapeut.

Hypnoterapi lyder lidt som humbug og svindel. Eller som et af de der cirkusnumre, hvor folk bliver hypnotiseret til at tro, at de er høns, som flyver forvirrede rundt.

Men der er meget langt fra hypnose til underholdningsformål, og så den særlige terapiform, hvor en certificeret og professionel hypnoterapeut arbejder med din underbevidsthed under hypnose.

Hvad bruges hypnoterapi til?

Hypnoterapi kan bruge til alt lige fra at reducere trangen til at ryge eller fjerne f.eks. eksamensangst eller forskellige fobier.

Det kan også bruges til at f.eks. at øge din motivation eller give dig større selvtillid og mod i bestemte situationer – f.eks. hvis skal ud på datingmarkedet og finde ny partner, eller er bange for at tale for store eller små forsamlinger.

Det kan også være, at du har nogle indgroede, gamle – og nu uønskede eller uheldige – adfærdsmønstre, som du defaulter tilbage til i bestemte situationer.

Hvordan foregår hypnoterapi?

Hypnoterapi kan gå ind og arbejde med dine tanker, følelser og reaktioner i de forskellige situationer, som vi har gennemgået ovenfor. Oftest med et meget effektivt og mærkbart resultat allerede efter få behandlinger. Det skyldes, at hypnose sætter hjernen i en særlig tilstand, hvor den er ekstra modtagelig for forandring.

Så ved først at tale det problem igennem, som du gerne vil have hjælp til og definere et ændret handlingsmønster, som du ønsker dig i stedet for det, du gør i dag, kan hypnoterapeuten give dette videre til din underbevidsthed.

Samtidig kan hypnoterapi give mulighed for at få en større forståelse for, hvad dine indre konflikter skyldes, samt finde årsagerne til dine gamle, indgroede – oftest uønskede – handlingsmønstre.

Selve terapisessionen opleves som en form for meditation, hvor hypnoterapeuten går i dialog med dine ellers ubevidste tanker, og guider dig til at træffe nogle andre valg i fremtiden.

Find en hypnoterapeut, du er tryg ved

At overgive dig selv og din bevidsthed til en anden person i forbindelse med hypnoterapi, kan være en meget grænseoverskridende oplevelse. Netop på grund af før omtalte cirkusnumre og den kedelige rolle, hypnose tit har spillet i forskellige kriminalserier og -film.

Men vælger du en certificeret hypnoterapi, er du sikker på, at du hverken vågner op, og sidder på stoleryggen og galer. Eller går ud og myrder nogen.

Certificerede hypnoterapeuter har gennemgået en grundig uddannelse i at hjælpe folk med deres fobier og uønskede behov og handlingsmønstre. Samtidig har du med professionelle behandlere at gøre, som er meget passionerede omkring deres fag, og går op i at hjælpe deres klienter til at få en bedre hverdag.

Så vælger du en certificeret hypnoterapeut, er du sikret en seriøs og professionel behandling – og har større garanti for at få det ud af dine sessioner, som du drømmer om.