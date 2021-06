Hulmursisolering en god investering for dig og miljøet

For de fleste boligejer er det vigtigt at deres hus er nødvendigt isoleret og på sin vis lever op til de isoleringskrav der er i dag. Det afhænger selvfølgelig meget af hvilken type hus du er ejer af, men alle er jo interesseret i at spare på varmen og i sidste ende at spare penge. Derfor har hulmursisolering også vundet stor indpas hos danskerne, da det er en god måde at efterisolere sit hus på.

Ved hulmursisolering er det nødvendigt at kigge på dit hus som helhed, da det hele har en rolle når en hulmursisolering skal igangsættes. Hvordan er husets konstruktion, hvilken type murværk er benyttet og alderen på huset. Den type isolering der anbefales til at lave hulmursisolering med er mineraluld. Mineraluld er et naturmateriale der består af sten, kalk og ler, hvilket også er det huset vægge består af. Derfor er det et godt valg til hulmursisolering, man kan også benytte sig af glasuld eller rockwool.

Hulmursisolering er ikke et projekt man skal give sig i kast med på egen hånd. Det vigtigt at alliere sig med en professionel håndværker, da der kan være flere faldgrupper man skal være opmærksom på, som kun en autoriseret håndværker kan varetage. Når hulmursisoleringen skal foregå, bliver alle risici afdækket for at bagmuren ikke skal gå i stykker, fugerne er dårlige eller formuren skal frostsprænge. Hvis uheldet skulle være ude, er det håndværkerens fornemmeste opgave at afhjælpe problemet, så du ikke skal ligge til last for dette ej heller økonomisk.

Man skal ikke være bekymret for at huset bliver for tæt med hulmursisolering, da flere kan være bekymret for indeklimaet i huset. Da det anbefales at benytte sig af mineraluld, som er et naturmateriale, sikre det er at det forbliver et godt indeklima, blot varmere. Så det er i bund og grund en god investering at få sit hus hulmursisoleret. Udover at få et godt indeklima, at spare på varmeregningen og holde på varmen, kan du også hente din investering hjem på to år. Derefter er det kun en ekstra bonus som du og din familie kan nyde godt af, og hvem kan ikke altid bruge lidt ekstra til at forsøde livet med.