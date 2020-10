Himolla – stolen som hjælper dig op

Sponsoreret annonce

Himolla er et af de stærkeste brands inden for otiumstole. Den bayerske fabrik har siden

1948 produceret polstrede møbler af højeste tyske kvalitet. Himollas hvilestole giver dig

både enestående hvilekomfort, og de giver et venligt løft, når du rejser dig op.

Løftefunktionen er selvfølgelig komfortabel, hvis dine ben ikke lystrer dig 100 %. Men faktisk kan en Himolla-stol også styrke både dit helbred og dit velvære – læs hvordan længere nede.

Løftestol – vælg det rigtige mærke

Markedet for hvilestole og løftestole er stort, og det er vigtigt, at du finder den stol, som bedst passer til dig. Kig bl.a. efter:

Kvalitet – hvad lover producenten?

Garanti – hvor længe holder løftestolen?

Materialer – holder den sig smuk ved brug?

Teknik – én eller to motorer?

Kapacitet – hvor tung vægt tåler stolen?

Himollas kvalitet

Himollafabrikken har et testlaboratorum, som i daglig tale kaldes ”torturkammeret”. Her udsættes

prototyperne ikke blot for daglig brug. De belastes til deres yderste, for at du kan være sikker på, at din otiumstol leveres i absolut bedste kvalitet.

Himollas garanti

Derfor er Himolla heller ikke bange for at give fem års garanti på alle deres stole. Denne garanti er din sikkerhed for, at du bliver ved med at kunne sidde godt, selvom du måske kommer til at bruge din hvilestol meget.

Hvilestole i gode materialer

Mange af Himolla-modellerne fås bade i læder og stof. Både læder og stof er nøje udvalgt og kvalitetskontrolleret på fabrikken, så du er sikker på, at materialerne holder og kun patineres med ynde. Nogle kroppe er smalle og andre brede. Derfor kan du få din hvilestol i flere forskellige størrelser. Sørg for at vælge den størrelse, som passer dig. Din otiumstol er DIN personlige stol.

Himollastolenes teknik

Lige som stolenes størrelse tilpasses den enkelte bruger, er der også mange valgmuligheder i de forskellige modellers teknik. Hvis du vælger en model med kun en motor, styres ryglænet og fodstøtten i én samlet bevægelse. Det hele styres med én knap. Vil du gerne have større frihed til at indstille ryg og fodstøtte uafhængigt af hinanden, skal du vælge en model med to motorer.

Hvor meget kan stolen bære?

Det er klart, at en tung krop stiller større krav til møblerne. Dette gælder især, når der er mekanisk

løfteteknik indbygget i hvilestolen. Det handler ikke blot om, at stolen skal stå godt og stabilt, og at benene skal kunne bære. Det handler i høj grad også om, at stolens motorer og bevægelige dele skal have kapacitet til at klare opgaven i årevis. Himolla leverer løftestole, som håndterer helt op til 160 kg.

Løftestol og helbred

Hvis du har en løftestol, vil du oftere vælge at rejse dig op. Simpelt hen fordi du får hjælp. Det giver dig overskud af kræfter til ting, som giver mening for dig. Dit kredsløb og helbred har godt af at stå og gå flere gange dagligt – og dit sind har godt af at gøre ting, du kan lide. Derfor er en løftestol mere end blot komfortabel.