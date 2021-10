Har du brug for alkoholbehandling?

I Danmark er alkohol en stor del af kulturen. Derfor er det også utroligt svært at stoppe på egen hånd, hvis først du er blevet afhængig af alkohol. Ja, faktisk er det næsten umuligt. Du vil blive konfronteret med alkohol igen og igen. Både til firmafester, private middage – ja, endda også til familiefester. Derfor er det også vigtigt, at du får de rigtige redskaber, så du kan komme ud af dit misbrug. Kun på den måde kan du få dit liv igen.

Hvordan ved jeg, om jeg har et misbrug af alkohol?

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der seks overordnede tegn på, at dit alkoholforbrug har udviklet sig til et misbrug.

Du oplever en enten fysisk eller psykisk trang til at drikke alkohol.

Du har svært ved at stoppe med at drikke eller bare nedsætte dit forbrug.

Du har symptomer på abstinenser. Det kan eksempelvis være svedeture, uro i kroppen, hjertebanken eller rastløshed. Symptomerne stopper, når du drikker alkohol.

Dit forbrug stiger gradvist over en længere periode. Du vil også opleve, at du kan tåle mere, før du begynder at føle dig påvirket.

Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du har mulighed for at drikke alkohol. Eksempelvis kan du finde på at sige nej til et arrangement alene fordi, at der ikke vil blive serveret alkohol.

Du drikker, selvom dit forbrug skader enten dig selv eller dine nærmeste.

Du skal vide, at du ikke er alene

Når man taler om alkoholisme, forestiller mange mennesker sig, at alkoholikeren er en hjemløs mand på en bænk. Men det er blot et karikeret billede. I virkeligheden rammer alkoholisme alle typer mennesker. Både mænd og kvinder. Unge og gamle. Rig og fattig. Direktøren og den arbejdsløse. Hvis du misbruger alkohol, er du derfor bestemt heller ikke alene. Faktisk skønner Sundhedsstyrelsen, at 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

Du kan få hjælp til at stoppe dit misbrug

Hvis du er bekymret for, om dit alkoholforbrug er blevet til et misbrug, eller hvis du allerede ved, at du er misbruger, skal du ikke fortvivle. Der er hjælp at hente. Du har mulighed for at gå i alkoholbehandling, hvor du får redskaberne til at komme ud af dit misbrug. Det handler nemlig ikke kun om, at du skal stoppe med at drikke alkohol. Det handler også om, hvorfor du begyndte. Hvorfor du er blevet ved, og hvad du skal gøre, når lysten igen opstår.

Du kan gå i alkoholbehandling uden at skulle på ophold

Mange tror, at de er nødt til at rejse væk hjemmefra, hvis de skal i alkoholbehandling. Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. Du kan sagtens blive boende i dine trygge rammer, mens du bliver behandlet for dit alkoholmisbrug. Flere behandlingssteder behandler nemlig misbruget ambulant. På den måde har du stadig mulighed for at være sammen med din familie og dine venner. Du har også mulighed for at passe dit job, så du ikke skal starte helt forfra efter endt behandling.