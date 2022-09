Guide: Hvad er CO2 og hvordan påvirker det klimaet?

Klimaforandringer og den globale opvarmning fylder meget i debatten, og i den sammenhæng bliver CO2 og drivhuseffekten ofte nævnt. Men hvad er CO2? Og hvorfor er det, at det påvirker klimaet?

Hvad er CO2?

CO2 – også kaldet kuldioxid – er en af de væsentligste drivhusgasser i atmosfæren.

Drivhusgasser kan hverken ses eller smages, og så findes de helt naturligt i atmosfæren og er nødvendige for økosystemet på Jorden. CO2 er en del af fotosyntesen og dannes blandt andet, når mennesker trækker vejret. Planter bruger så CO2 til at vokse, og danner i den proces ilt som et affaldsprodukt.

CO2 er altså livsnødvendigt for jordens planter, dyr og mennesker.

Så CO2 er i sig selv ikke dårligt, men det har en negativ konsekvenser, når der er for meget i atmosfæren på grund af CO2 udledning.

Hvad er CO2-udledning?

CO2-udledningen skyldes især forbrænding af fossile brændstoffer som olie og gas, men også andre menneskeskabte opfindelser som biler, fly, industri, landbrug, affald og el-produktionen spiller en rolle, og har konsekvenser for klimaet.

Ifølge Europa Kommissionen var CO2 koncentrationen i 2020 steget med 48% siden 1750, som var før, at den industrielle periode startede.

Den stigende CO2 udledning og dermed CO2-koncentration i atmosfæren, har skabt ubalance i systemet. Fotosyntesen kan ikke nå at følge med.

Når mængden af drivhusgasser stiger i atmosfæren, er det med til at øge drivhuseffekten og temperaturen på jordkloden.

Drivhuseffekten er også nødvendig for, at der er liv på Jorden. Det er atmosfærens isolerende evne til at holde igen på varmen fra Jordens overflade. Processen sker ved, at drivhusgasserne i atmosfæren absorberer infrarød stråling, som bliver udsendt fra Jorden og sender det tilbage mod Jordens overflade igen. Dermed opvarmes Jorden. Men når der er for fx er for meget CO2 er denne proces også i ubalance.

Hvordan påvirker CO2 klimaforandringer?

Stigningen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren skaber temperaturstigninger, som påvirker klimaet negativt.

Og ifølge forskerne mærker vi allerede klimaforandringerne. De vilde vejrfænomener, som vi har set rundt i verden de seneste år, kan nemlig kobles til klimaforandringerne og den store CO2 udledning, De mener ikke, at vi havde været uden fænomenerne, men at de bliver mere ekstreme på grund af klimaforandringerne.

Klimarapporter anslår også, at uanset om vi stopper udledningen af drivhusgasser, så vil den udledningen af CO2 som vi har haft indtil videre gøre, at temperaturen vil stige. Man forventer, at der i det kommende årti vil komme en temperaturstigning på 1,5 grader, og i værste fald 2 grader. Det vil medføre, at vi endnu hyppigere får mere ekstrem vejr. Det vil desuden medføre, at isen vil smelte, og at have vil stige.

