Dette er god datemad

Skal du på date, og er du nervøs for, hvad I skal have at spise? Hvis du gerne selv vil vælge det, kan du jo invitere din date hjem til dig selv og så enten lave eller bestille noget mad – så har du fuld kontrol. Prøv lækker sushi Frederiksberg, hvis du vil have en sikker succes.

Hvad er god datemad?

Det lyder måske mærkeligt, at noget mad er bedre til date end andet. Men tænk over det: Ville du have lyst til at sidde og spise en kebab sammen med en date? Sikkert ikke! Og hvorfor så ikke det? Det kan der være to gode grunde til. For det første, så er det ikke særlig luksuriøst at spise en kebab. Det kan godt være, det er lækkert på vej hjem fra byen af eller til en horisontal dag på sofaen, men det er bare ikke helt fint nok til at fungere til en date. Den anden grund er, at det kan være svært at se tiltrækkende ud, når man spiser en kebab – og vi vil jo gerne have, at vores date finder os tiltrækkende!

Tapas

Tapas er rigtig god datemad, fordi det er sådan noget mad, man rigtig kan sidde og nipse til. Man kan derfor selv styre, hvor meget man spiser, hvilket også kan være rigtig rart, hvis man gerne vil føle sig tiltrækkende. Det gode ved tapas er også, at du selv let kan lave det – du skal bare købe nogle lækre råvarer ind, og så er der god mad!

Sushi på Frederiksberg

Du kan bestille sushi, næsten uanset hvor du er i landet. Det kan dog variere en del i kvalitet. Men hvis du f.eks. bor på Frederiksberg, så har du nok mulighed for at finde god sushi. Der findes meget lækkert sushi på Frederiksberg, men det er ikke alle, der er lige gode. Måske du allerede selv kender et sted, du foretrækker. Så er det jo nemt at vælge! Sushi er god datemad, fordi det igen er noget mad, man sidder og nipser til. Det er samtidig en luksuriøs spise, hvilket også passer godt til en date.

Indisk – men ikke for stærkt!

Indisk mad er virkelig lækkert, og der findes så mange gode risretter, man vil kunne imponere en date med. Indisk består ofte af ris med en form for sovs til – og det er heller ikke mad, man ser dum ud, mens man spiser – derfor er det godt datemad!

Kartofler, sovs og kød

Overskriften lyder måske ikke så luksuriøs, men det gode ved denne sammensætning er, at man helt selv kan bestemme, hvor luksuriøst det skal være. Der er f.eks. stor forskel på, om du serverer kogte kartofler ikke olieglaserede kartofler med krydderier fra ovnen. Kødet har også en stor indvirkning på, hvor luksuriøs maden er.