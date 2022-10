Gennemsnitsdanskeren kan spare mellem 170 og 2.290 kr. om året ved at skifte elselskab

Strøm har aldrig før været så dyrt at få ud af kontakterne, som det er tilfældet her i sidste kvartal af 2022.

De høje energipriser skal tilskrives den nuværende verdenssituation, som blandt andet bliver tynget ned af pandemi, krig, klimaforandringer og en usædvanligt tør periode. Årsagerne til de høje priser er dog på sin vis uvæsentlige for de fleste, da det som sådan ikke er noget, vi kan gøre noget for at ændre på.

Det betyder dog ikke, at man blot skal forholde sig passivt imens elregningen æder mere og mere af det månedlige budget, for der kan være penge at spare, hvis man er villig til et bruge en lille times tid på at gennemgå sin elaftale og sammenligne denne med andre mulige aftaler på markedet.

Mere end 2000 kr. i besparelse om året

Afhængigt af blandt andet din bolig, dit strømforbrug, opvarmningskilder og andet, kan du, ifølge en undersøgelse foretaget af Forsyningstilsynet, forvente at spare helt op til 2290 kr. om året, hvis du skifter til et nyt elselskab.

En gennemsnitlig dansker i et parcelhus kunne forvente en besparelse på 270-980 kr. om året ved at skifte elselskab i 2020. Hvis samme dansker har et hus, som opvarmes med el, kan denne besparelse nå help op på 2290 kr. årligt.

Alle bør tjekke deres nuværende aftale

Som beskrevet ovenfor, er der som udgangspunkt et økonomisk incitament til at gennemgå sin elaftale.

Der kan dog også være et klimamæssigt perspektiv, som kan være værd at overveje i denne forbindelse. Langt de fleste elselskaber tilbyder i dag deres kunder en eller flere grønne elaftaler med grøn strøm, hvor kunden får garanti for, at strømmen er købt fra grønne energikilder som fx vindmøller eller solceller. Det er dog ikke alle elaftaler, som er grønne, og derfor kan det være en god idé at tage et kig på – nu hvor du alligevel tjekker, om du kan spare penge – om du bidrager positivt til klimaet her på planeten.

Nu tænker du måske, at det virker uoverskueligt, og du bliver måske endda allerede en smule træt ved tanken om alt det bøvl og besvær, som der helt sikkert må være i forbindelse med et skifte af elselskab.

Men ved du hvad? Sådan er det slet ikke! For at skifte elselskab skal du ofte ikke gøre andet end at udfylde dine oplysninger i en kontaktformular, hvorefter dit nye elselskab sørger for at flytte dit engagement til dem. De sørger altså for udmelding og indmelding, hvilket i de fleste tilfælde forløber fuldstændigt uden problemer.