Forbedr din fysiske mobilitet og ergonomi på arbejdet

Muligvis har man glemt det med årene, men stort set alle, der har været igennem den danske grundskole, er i løbet af sin skoletid blevet præsenteret for begreberne ”indre skelet” og ”exoskelet”. En anden sag er, hvor meget man husker af den viden, man fik dengang.

Baggrunden for exoskelettet

Et exoskelet er i al sin enkelhed et skelet, der sidder uden på kroppen fremfor indeni. Det vil sige, at vi mennesker ikke er bærere af et exoskelet. Det er de fleste insekter og krebsdyr dog. For eksempel har en reje, hvad man kalder en rejeskal, hvilken er et exoskelet. Også edderkopper og stankelben har et exoskelet, men deres er umage krebsdyrenes. Mange af disse dyr, der i modsætning til menneskeracen har et exoskelet, er leddyr.

Hvilke exoskeletter er tilgængelige?

Men hvor er det lige, exoskeletter kommer ind i billedet ift. forøget mobilitet og ergonomi, spørger du muligvis dig selv om efter at have læst overskriften. Exoskeletter kan som så mange andre ting sagtens fremstilles kunstigt, hvis nogen ser en grund til dette. Exoskeletter er udviklet til bl.a. ryg, nakke og tommelfinger. De fås ikke mindre end til fingre. Det er bl.a. på lagerarbejde og andet industrielt arbejde, hvor man bruger kroppen og særligt mange unaturlige stillinger længe ad gangen, at et exoskelet kan være behjælpeligt. Et exoskelet vil her afholde kroppen så vidt som muligt fra at blive overbelastet.

Undgå smerter i lænden, fordi du står oprejst dagen lang

Har du et arbejde, hvor du længe og ofte skal stå op i løbet af arbejdsdagen, bør et exoskelet til din lænd være dit næste køb. Det er nemlig ikke mange, der kan prale af aldrig at have oplevet lændesmerter efter blot få timer stående. Hvis det er noget, du gør hver dag i mange timer, er der ikke noget at undre sig over, hvis din krop smerter.