Flere danske hesteejere tager kontakt til hesteviskere

Hestehviskere er mere eller mindre blevet nødvendigt i de fleste stalde rundt om i verden. De forstår dyret og dets behov på en helt anden måde. De kan være med til at fremme livet for din hest.

Særligt i større stalde, hvor der ikke er lige så meget tid til hver enkelte hest, kan hesten føle sig glemt og udvikle små eller store traumer.

Hesten opfører sig besynderligt og er umulig at komme i kontakt med. Løsningen er at hyre en hestehviske, som kan fortælle, hvor udfordringer er med hesten og hvad der må gøres

Hvad er en hestehvisker?

Alle mennesker med heste kender til fænomenet. De kender til hestehviskeren, fordi de sikkert har haft behov for at tilkalde en. Det er ikke en læge, men en person der har særligt kendskab til hesten.

I gamle dage troede man på at disse mennesker havde overnaturlige evner. Om man tror på det i dag, må man selv om. I hvert fald er det ikke sådan mange hestehviskere ser sig selv.

De har derimod lært ved at nærstudere hestens adfærd, hvordan den agerer i mange situationer. De har et kendskab til, hvorfor hesten handler på denne måde nu, og hvad der skal gøres for at forbedre hestens situation.

Det er en slags spirituel psykolog til hesten. Du kan kontakte hestehvisker Ditte Young for mere information, særligt hvis du ønsker hendes praksis på dine heste.

Efterspørgslen er stigende

Det lader til, at rigtig mange mennesker benytter sig af denne lejlighed. For efterspørgslen ikke bare på hestehviskere, men de gode af slagsen, stiger.

Hesten er et stort dyre med en masse kræfter og styrke. Husk på, at i gamle dage var hesten vores motorkøretøj. Her var det hesten der red på motorvejene. Det enorme og stærke dyr vil kunne udradere alle sine menneskelige modstandere i en armlægningskonkurrence. Hesten er enormt stærk.

Inde under det stærke ydre er dog en tilsvarende stor hjerne. Hesten er nemlig utrolig klog. Den har et stort følelsesregister og vil kunne opleve stort behag og ubehag ved visse situationer, stalde og med mennesker.

Selvom hesten er stor og for nogle mennesker skræmmende, har den et porøst indre, som kræver pleje og nidkærhed. Her kan der komme behov for en hestehvisker.

Tænk på hestens trivsel

For hestene skal selvfølgelig leve et sundt og godt liv her på jorden, ligesom os mennesker, ligesom deres ejer. Spørgsmålet er så bare, hvordan man opnår dette.

Hvis du har masser af tid, som du kan bruge med den enkelte hest, vil du kunne finde frem til, hvad hesten virkelig ønsker sig – formentlig. Dog er det stadig en meget svær disciplin – hvorfor? Fordi hesten ikke kan sige med sine ord og lyde, hvad den præcist vil have.

I stedet kan man ringe til en hestehvisker, der kan finde ind til hesten personlighedstræk og kommunikere dybt med hesten. Personen vil kunne bruge sit kendskab til at hviske med dyret og på den måde komme frem til, hvad hesten mangler. En virkelig god løsning til alle, der ønsker den bedste trivsel for deres hest – så forhåbentlig alle hesteejere.