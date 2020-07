Find de rette gardiner til hjemmet

Indretningen af dit hjem siger meget om, hvem du er. Det kan du nemlig godt understrege ved at indrette dig i en særlig stil. Den stil kan godt variere fra rum til rum, men samlet set vil din indretning kunne sige meget om dig og dit forhold til dit hjem.

Det kan ses ved de møbler og småting, som du omgiver dig med. Det kan også ses ved, hvor ryddeligt du bor. Der ligger meget personlighed i de detaljer, som tilsammen er med til at danne et billede af dit hjem. En af disse detaljer, som betyder ret meget, er dine gardiner.

Hvorfor har du gardiner?

Der er mange gode grunde til at have en form for gardiner foran vinduerne. Det er både noget, der handler om stil og smag, men det handler også om noget praktisk. Derfor er der flere gode grunde til at have gardiner for vinduerne.

I forhold til det praktiske så kan gardiner selvfølgelig bruges til at skærme af for stærkt sollys og lukke natten ude, når det bliver mørkt. De kan også skærme af for nysgerrige blikke udefra, hvis du bor i stueplan. Desuden så hygger gardiner. Et vindue uden gardiner virker sært nøgne som om, der mangler noget.

I forhold til det stilmæssige, så betyder det meget for rummets samlede look, hvilke gardiner der hænger for vinduerne.

Hvilke gardiner skal du vælge?

Når du skal vælge gardiner i et rum, så kan du først og fremmest vælge, hvilken slags gardiner det skal være. Det kan enten være traditionelle gardiner af stof, eller det kan være plisségardiner, rullegardiner, foldegardiner eller andre slags gardiner.

Det kan gøre en meget stor forskel på stilen og stemningen i et rum, om der sidder den ene eller den anden slags gardin for vinduerne. Du kan læse mere om forskellige gardintyper, som f.eks almindelige gardiner, rullegardiner og plissegardiner på Gardinunivers.dk. Der kan du også se nogle billeder af, hvordan et rum kan tage sig ud, når der er en bestemt slags gardiner.

Har du for eksempel et fjernsyn i din stue, så kan det godt være, at du er nødt til at have to slags gardiner foran det samme vindue. Det skal helst være sådan, at du kan lukke lyset helt ude samtidig med, at du kan have et hyggegardin omkring vinduet. Eller også skal du vælge mørklægningsgardiner.

Mulighederne er mange.

Gardiner hygger

En ekstra bonus ved gardiner er, at du hygger. Uanset hvilken type gardiner du vælger, så vil de hygge. Det gør de, uanset om de bare sidder og indrammer vinduerne, eller de er trukket for. Gardiner, der er trukket for, giver en form for tryghed, da de skærmer for alt det, der er uden for dit hjem.

Om vinteren, når det bliver tidligt mørkt, så er det super hyggeligt at trække gardinerne for, tænde stearinlys og sidde i sofaen og hygge sig. Det er indbegrebet af dansk hygge.

Gardiner på arbejdspladsen

På din arbejdsplads er det ikke primært for hyggens skyld, at der er gardiner for vinduerne. Det er der først og fremmest for at skærme af for stærkt sollys, som kan virke forstyrrende for arbejdet. Det kan for eksempel være svært at se, hvad der står på en computerskærm, hvis sollyset er for stærkt.

Det kan også være generende for arbejdsmiljøet, hvis det bliver alt for varmt i lokalet. Derfor giver det god mening at skærme af for lyset og varmen. Det gøres typisk med rullegardiner, plisségardiner, persienner eller lameller. De er de mest effektive til at lukke af for lys og varme.

Der er også noget designmæssigt, der taler for, at du skal vælge den type gardiner på en arbejdsplads. Her forventes der en stil, der signalerer, at det er en arbejdsplads og ikke en privat stue. Det skal du naturligvis tage højde for, når du vælger den type gardin, som skal være foran et bestemt vindue.