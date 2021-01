Få markedsført dine produkter med video

En produktvideo fastholder folks fokus i meget længere tid, end hvis du kun har en produktbeskrivelse og nogle billeder på produktsiden i din webshop eller på din hjemmeside. Det gør det til en god investering at få produceret en professionel produktvideo. For den både sælger flere produkter, og holder folk længere på dine sider, så du kommer til at ranke bedre i søgeresultaterne.

Vil du give dine produkter de bedste muligheder for at blive solgt på nettet, bør du investere i at få optaget en professionel produktvideo, som fokuserer på det udbytte, dine kunder får ud af at købe dit produkt.

Starter du med at præsentere dem for det problem, dit produkt løser, har du dem fanget fra første sekund. For netop det problem irriterer dem allerede i hverdagen. Vis derefter, hvor nemt og enkelt produktet løser problemet, og spørg efter salget. Så skal de nok klikke det i kurven i din webshop eller bestille det på din hjemmeside.

En produktvideo fastholder meget bedre end tekst

Men det er ikke den eneste fordel, du får ud af at få produceret en professionel produktvideo – f.eks. hos videoproducenten Subview.

En video fænger og fastholder nemlig de besøgende meget bedre, end hvis du kun havde tekst og billeder på din produktside. Faktisk viser amerikanske undersøgelser, at folk oftest kun bruger 8-10 sekunder for at se på dit produkt, hvis der kun er tekst og billeder, før de beslutter sig for, om det er noget for dem.

Men har du en video på produktsiden, bliver de hængende i op til gennemsnitlig 2 minutter og 42 sekunder, før de træffer den endelige beslutning. Hvis jeres produktvideo er så lang, altså.

Produktvideoer flytter dig opad på Google

Det er godt nyt, hvis du samtidig gerne vil have din produktside til at ranke højt, når folk søger efter produkter, som ligner dem, du sælger.

For Googles kunstige intelligens RankBrain holder øje med, hvor længe folk bliver på din side, når de har klikket sig ind på den fra søgeresultaterne. Og bliver de der længe, får din side en bedre placering, næste gang nogen søger efter samme slags produkt.

For Google vil gerne give deres besøgende den bedste oplevelse med de søgeresultater, som de præsenterer for folk. Og her er den tid, folk bliver på din side, den eneste pålidelige parameter som de kan bruge.

Kan også bruges af dine forhandlere

Importerer eller forhandler du produkter, som du også sælger til andre webshops eller firmaer, kan du sikre dem et bedre salg ved at tilbyde dem også at bruge produktvideoen på deres sider.

For i modsætning til tekster bliver andre ikke straffet for også at bruge din produktvideo på deres salgssider. Så fremfor at de bare kopiere salgsteksterne fra din hjemmeside og genbruger dem, skal du meget hellere tilbyde dem at bruge din produktvideo.

Det er nemt at få produceret en produktvideo

Men er det ikke svært og dyrt at producere video?

Ja og nej. Det koster klart mere at producere en video end at få skrevet en tekst. Men den sælger væsentlig flere produkter. Så merudgiften er hurtigt tjent hjem.

Og hvis du hyrer en dygtig videoproducent, som ved, hvordan du skruer en effektiv produktvideo sammen, er du hurtigt i mål med et flot resultat.

Så kast dig ud i det allerede i dag – og glæd dig til et større salg!