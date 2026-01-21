Efter flere år med kraftige udsving i elpriserne er der i 2026 sket et markant skifte i det danske elmarked. Hvor el tidligere var en af de mest uforudsigelige poster i husholdningsbudgettet, peger både markedsdata og politiske beslutninger nu i retning af større stabilitet. Det ændrer ikke kun elregningen, men også måden, danskerne forholder sig til strøm på.

Udviklingen skyldes især tre konkrete forhold: lavere afgifter, et mere stabilt elmarked i Norden og øget konkurrence mellem elselskaberne. Tilsammen har de flyttet el fra kriseparameter til normal forbrugsvare.

Når afgifter fylder mindre, fylder elselskabet mere

Når elafgifter og engrospriser falder, bliver forskellene mellem elselskaberne mere synlige. I praksis betyder det, at tillæg pr. kWh, abonnementer og prisstruktur nu udgør en større andel af den samlede regning end tidligere.

Forbrugerrådgivere peger på, at netop denne udvikling er grunden til, at flere danskere aktivt sammenligner markedet. Når grundprisen på el er lavere, kan selv små forskelle i vilkår få mærkbar betydning over et helt år. Derfor giver det for mange mening at undersøge markedet og finde det bedste og billigste elselskab, frem for blot at blive hos det eksisterende.

Elpriserne har stabiliseret sig på et lavere niveau

Tal fra det nordiske elmarked Nord Pool viser, at den gennemsnitlige spotpris i både Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) i 2024 og 2025 har ligget markant under niveauerne fra energikrisen i 2022. Hvor gennemsnitsprisen i 2022 i lange perioder lå over 2,00 kr. pr. kWh, har priserne i 2024 typisk bevæget sig i intervallet 0,60–0,90 kr. pr. kWh, afhængigt af område og sæson.

Samtidig har den politiske beslutning om midlertidigt at sænke elafgiften fra 2026 til 0,8 øre pr. kWh reduceret den samlede elpris yderligere. Afgiften er en fast del af elregningen og rammer derfor alle forbrugere ens – uanset elselskab.

Hvad har konkret ændret sig i elmarkedet?

Udviklingen i 2026 er ikke tilfældig, men resultatet af flere samtidige ændringer i energisystemet. Blandt de vigtigste er:

En markant udbygning af vind- og solenergi i både Danmark og nabolande

Lavere og mere stabile gaspriser sammenlignet med kriseårene

Bedre sammenkobling af de europæiske elmarkeder

Politisk fastsatte lavere afgifter i en midlertidig periode

Disse faktorer har tilsammen reduceret risikoen for ekstreme prisudsving og gjort elmarkedet mere forudsigeligt for både private og virksomheder.

El som planlægningsfaktor – ikke usikkerhedsmoment

For mange husstande betyder den nye stabilitet, at el igen kan indgå som en fast og forudsigelig del af budgettet. Det har betydning for større beslutninger som valg af opvarmningsform, investering i elbil eller etablering af varmepumpe, hvor elprisen spiller en central rolle.

Samtidig har virksomheder fået bedre mulighed for at budgettere deres energiforbrug, fordi udsvingene i elprisen ikke længere dominerer omkostningsbilledet i samme grad som tidligere.

Et marked, der belønner opmærksomhed

Selvom el i 2026 er blevet mere stabilt, er markedet ikke blevet irrelevant. Tværtimod belønnes de forbrugere, der følger med og forstår deres elaftale. Når elafgiften fylder mindre, og spotprisen er mere rolig, bliver det i højere grad detaljerne i aftalen, der afgør den endelige pris.

Det har gjort elmarkedet mere gennemsigtigt – men også mere afhængigt af, at forbrugerne selv tager stilling. For mange er det netop her, den største forandring ligger: El er ikke længere noget, man bare betaler for. Det er noget, man aktivt vælger.