Dykkerure til billige penge? Bliv klogere her

Når snakken falder på dykkerure, kan de ligesom ved almindelige armbåndsure være meget dyre, men billige modeller er aldrig svære at finde. Her taler vi ikke blot billige modeller i form af masseproducerede dykkerure fra ukendte producenter, der ikke besidder nogen funktioner udover vandtæthed og fungerende urskive/display. Tværtimod taler vi dykkerure fra verdens største urproducenter, fx Citizen, Seiko, V.O.S.T. Germany, Casio og markedets andre brands.

Disse billige dykkerure skorter ikke på de features, du som fridykker forventer af et ur. Her kan dybdesensor, kronograf/stopur, lysende visere og effektive batteriløsninger alle nævnes.

Citizen sidder tungt på markedet for billige dykkerure

Markedets store spiller er nok det japanske selskab Citizen, hvis dykkerure er kendt verden over for deres robuste designs med tykke urkranse, vandtætte skruekroner, strømforsyning i form af quartz-batterier eller fotoceller og meget mere. Et Citizen dykkerur er til dig, der ynder at stå med et dykkerur af høj kvalitet, som giver dig forskellige slags indsigter under træning.

Et Citizen dykkerur kan være mange ting

Designs Citizen dykkerure imellem varierer vildt, hvad angår urskivens design, fx i forhold til om der er analoge visere, et digitalt display eller en blanding heraf. Om uret har en rem i gummi, nylon eller kalveskind at vikle om håndleddet, eller om vi i stedet taler om en kæde i rustfrit stål, er et andet parameter. Selvfølgelig er der også forskel, når det gælder farvepalet.

Nyttige, digitale features

Især værd at skele til er, hvilke digitale egenskaber dit dykkerur har. Har det fx dybdesensor til at måle dybden, du befinder dig i? Har det alarmer, du kan sætte til at gå af, når du har nået en ønsket dybde eller været ude at dykke en bestemt rum tid? Og gør uret det let at føre log over, hvornår du sidst har været ude at dykke, og hvor langt ned i vandet du nåede dér?