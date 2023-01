Drømmer du også om et bedre mentalt helbred? Så tag til psykolog i København

Er dit nytårsforsæt for eksempel at arbejde med dit psykiske helbred? Eller vil du bare gerne have mere overskud i hverdagen? Så kan en psykolog i København formentligt hjælpe dig. Når du tager til psykolog, behøver du ikke have en diagnose. Alle kan tage til terapi, hvis de gerne vil have hjertet lettet. Du kan for eksempel tage til terapi for lavt selvværd. Du kan også tage til terapi, hvis du er stresset eller brug for hjælp til romantiske relationer. Mulighederne er mange!

Sådan ved du hvornår du har brug for terapi

Måske du tænker, at du ikke rigtig har brug for terapi. Det kan være, at du sagtens kan have en helt normal hverdag, men alligevel går rundt med en lidt forkert følelse i maven. Du behøver ikke have meget slem angst eller selvmordstanker for at have brug for terapi, og det er vigtigt at huske på.

Elena Leah & Psykologerne er en psykolog i København, som tilbyder mange former for hjælp. Du kan vælge at booke en samtale, hvis du bare gerne vil blive klogere på dig selv og bryde nogle dårlige vaner. Du kan også booke en tid, hvis du gerne vil bearbejde et specifikt trauma eller har et specifikt problem, som du gerne vil arbejde med.

Sådan hjælper en psykolog i København

Når du tager til psykolog i København, er det ofte samtalebaseret terapi. Det betyder, at I snakker om tingene. De første par gange vil sandsynligvis gå med at identificere problemet. Kun når problemet er identificeret, kan I nemlig arbejde med det.

Du kan også dog vælge specifikke behandlingsformer, som allerede fokuserer på et bestemt emne. Det betyder ikke, at terapien er bestemt på forhånd men bare at det overordnede emne er på plads. Det kan for eksempel være behandling for angst eller depression.

Det er også muligt at tage til online terapi eller gruppeterapi. Online terapi kan være rigtig givende, hvis du for eksempel ikke har tid til at tage til psykolog i København. Det kan også være mindre skræmmende.

Gruppeterapi kan til gengæld variere meget i indhold. Langt de fleste deltager gavner rigtig meget af gruppeterapi, da de ender med at føle sig mindre alene. Det er tit en kæmpe hjælp at se, at der er andre folk, som kæmper med de samme problemer som en selv.

Det koster terapi

Prisen for terapi kan variere rigtig meget. Langt de fleste psykologer i København har en fast timepris for voksne. Til gengæld er der muligheder for rabat. Det kan for eksempel være med en lægehenvisning eller hvis du er ung. Hvis du er under 30 år, kan du tit spare nogle penge.

Det er ofte muligt at få en gratis time, da det giver dig muligheden for at se, om det er noget for dig. Det er vigtigt, at du føler dig tryg med din psykolog, og nogle gange kan det være nødvendigt at prøve flere forskellige. Husk dog at det godt kan tage nogle gange før, at du kan mærke en positiv forandring.