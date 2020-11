Det skal du vide, når du køber en brugt bil

Hvis du skal i gang med at finde en brugt bil, så skal du læse med her. Der er nemlig nogle ting, som du skal være opmærksom på, inden du investerer i en brugt bil – og dem har vi samlet her for dig.

Professionel forhandler versus privatperson

Det kan umiddelbart virke som en god idé at købe en brugt bil hos en privatperson. Priserne er her nemlig ofte en del billigere end hos brugtbilforhandlere. Det er dog også her fordelene stopper. Du har nemlig som køber ingen rettigheder, når du køber en bil af en privatperson, så hvis bilen bryder sammen, når du er kørt derfra, er det bare ærgerligt. Det samme gør sig ikke gældende hos en brugtbilsforhandler. Her er du sikret en reklamationsret på to år, uanset om du har det på skrift eller ej – og du kan også aftale en garanti med forhandleren.

Gennemgå bilen grundigt inden køb

Selv hvis du vælger en professionel brugtbilforhandler, skal du stadig huske at gennemgå bilen grundigt, inden du løber den. Du kan bl.a. holde øje med, om bilen lever op til beskrivelsen og evt. billeder, du har set af den. Du skal også tjekke om bilen har tydelige skader eller mangler, og så er det også vigtigt at tjekke om ting som lys og ventilation virker.

Tag en lang prøvekøretur

Du ved ikke, hvordan bilen er på vejen, hvis du ikke tager en lang prøvekøretur. Den ideelle prøvetur er minimum 20 km lang og foregår på både motorvej og i byen. Det er i løbet af denne tur, du får en masse viden om, hvordan bilen er at køre. Har du kontrol over rattet? Har du ordentligt udsyn? Er der mislyde? Fungerer pedaler og gearskifte som det skal? Hvis du oplever problemer, kan du enten bede sælgeren om et nedslag i prisen eller bede om at få fejlene udbedret.

Sørg for at dokumentationen er i orden

Sandsynligheden for at der er rod i dokumentationen er generelt meget lille, når der er tale om en professionel forhandler – men derfor er det en vigtig ting at tjekke alligevel. Du skal sørge for, at servicebogen er der og er komplet, og så skal du sikre dig, at den originale registreringsattest er til steder. Det er nemlig din garanti for ejerskab af bilen. Det er desuden også en god idé at tjekke for restgæld i bilen, da den følger bilen – og det kan dermed blive en dyr overraskelse, hvis du lige pludselig sidder med den gæld.

Leder du efter en dygtig og troværdig brugtbilsforhandler, så kan du med fordel tjekke udvalget af billige brugte biler hos Aunsbjerg i enten Aarhus, Kolding eller Horsens.