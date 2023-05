Derfor skal du vælge Carmo A/S til levering af plastik- og PVC-komponenter

Er du på udkig efter en pålidelig og kvalitetsbevidst leverandør af plastik- og PVC-komponenter? Så behøver du ikke at lede meget længere end Carmo A/S. Med mere end 60 års erfaring og ekspertise i branchen, kan Carmo A/S tilbyde jeres virksomhed en enestående kundeservice, konkurrencedygtige priser og produkter af høj kvalitet. Uanset om jeres virksomhed har brug for specialdesignede komponenter eller standardprodukter, kan Carmo A/S opfylde behovene og leverer altid til tiden. Læs mere om medico- og industritekniske plastkomponenter fra Carmo, hvis du ønsker en pålidelig levering af plastik- og PVC-komponenter.

Medico komponenter og tekniske komponenter til jeres apparater

Hos Carmo har de et stort udvalg af medico komponenter, som kan bruges i forbindelse med medicinske apparater. De har f.eks. vinkelfangere, der er designet til at holde rør og slanger på plads, så de ikke bevæger sig eller løsner sig. De har også urinposebøjler, der er designet til at holde urinposer på plads under brug. Ligeledes har de fyldeventiler, der få en jævn strøm af væsker ind i en beholder eller et system.

Disse komponenter er blot nogle af de produkter, man kan få fremstillet hos Carmo, der leverer materialer af høj kvalitet for at sikre en maksimal holdbarhed og ydeevne. Det er ligeledes også muligt at få leveret plastikemner, plastikknapper, trykknapper o.l. inden for tekniske komponenter. Er det derimod andre komponenter, du og virksomheden søger, er det også muligt at få produceret og leveret kundespecifikke komponenter til apparater, der leverer op til jeres ønsker.

Miljøansvar er også vigtigt at vælge ud fra

Det er én ting er at vælge Carmo A/S ud fra deres fantastiske evner til at levere medico komponenter og tekniske komponenter, men noget andet er tilvælge dem grundet deres store ambitioner inden for miljøansvar.

Miljøansvar er en vigtig del af Carmo A/S’ forretningsstrategi. De er engagerede i at øge effektiviteten i deres ressourceforbrug og reducere deres klimaaftryk. Derfor har de kortlagt deres CO2-udledning og sat ambitiøse mål for deres CO2-reduktion med 50% i 2030.

De er en virksomhed, der tester og implementerer løbende alternativer til traditionelle plastmaterialer for at mindske deres afhængighed af plast. Derudover genbruger de overskudsmaterialer i deres produktion for at minimere spild og øge deres effektivitet i ressourceforbruget. Carmo A/S prioriterer også energiløsninger fra mere bæredygtige kilder for at reducere deres påvirkning af miljøet.

Derfor er Carmo A/S også en virksomhed, der er værd at overveje i forhold til deres omhu for miljøet.