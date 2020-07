Derfor skal du tage et sabbatår

Nogle gange har du bare brug for en pause. Uanset om det er efter gymnasiet eller din universitetseksamen, eller om det er i midt i din karrierer.

Der er faktisk mange gode grunde til at tage et sabbatår, og bruge tiden på noget helt andet

Lad vær med at starte på et universitetskursus, som du hader, fordi at du føler, at du skal, eller at skynde dig ikke direkte ind i et forfærdeligt job efter din afgangseksamen, fordi det er det logiske næste trin. Og hvis du føler at der virkelig er brug for at få en pause fra dit nuværende job, så er det måske meget godt at tage en kort pause fra det.

Der er nemlig mange fordele ved at tage et år ud af din kalender, og bruge det på noget helt andet.

Masser af tid

Har du i lang tid har gået og haft lyst til et eller andet specielt, men bare ikke haft tiden til det, så er det i dit sabbatår du skal gøre det. Her har du endelig muligheden for at gøre din drøm til virkelighed. Det kan være alt fra at lave en total renovering af dit hjem, rejse langt væk, eller blot begynde til en ny sportsaktivitet.

Der findes masser af forskellige aktiviteter, som du måske har haft svært ved at presse ind i din hverdag, men som du endelig kan sætte alt ind på nu. Hvis du eventuelt har gået med en lille drøm om at starte til airsoft, så kan du endelig gøre det.

Det kan nemlig hurtigt blive en dyr affære at starte til en ny aktivitet, og det er derfor en god idé at gøre det i sit sabbatår. Men der findes mange forskellige alternativer, så find et stort udvalg af softguns her. Hvis du ønsker at gå all-in, kan du finde et meget andet udstyr, så du er godt gearet. For eksempel, kan du finde det populære miltec, der laver alverdens fedt udstyr, som du kan få glæde af.

Rejs verden rundt

En af de mest populære ting at gøre i et sabbatår, er at rejse. Dette er tiden hvor du kan udforske og udvide dit sind. Måske har du altid drømt om at se enten Sydamerikas jungler, Asiens strande, de gamle byer i Europa eller Afrikas savanen. Der er nemlig en stor verden derude, og du kan få meget ud af at opleve den.

Frivilligt arbejde i udlandet

Frivilligt arbejde er bestemt noget at overveje, når man planlægger et sabbatår. At vælge det rigtige projekt kan være utroligt givende. Du skal bidrage til lokalsamfundene, lære nye færdigheder og opbygge din selvtillid.

Det kan være børnepasning, dyrepasning, eller hjælp til de udsatte. Du kan kombinere din kærlighed til rejser med det frivillige arbejde. På den måde ser du både nye dele af verden og oplever så mange eventyr. Du møder mange lokale og nye kulturer. Desuden giver det en hel masse at lave frivilligt arbejde.

Uanset om du melder dig frivilligt hjemme eller i udlandet, kan det bare være den bedste beslutning, som du nogensinde træffer.

Tjen lidt penge

Mange unge vælger at tage deres sabbat umiddelbart efter gymnasiet eller universitetet. Dette er et godt tidspunkt til at tjene lidt ekstra penge. Det kan være en rigtigt god idé, hvis du har et studielån, eller bare ønsker at spare sammen til fremtidige rejser eller studier.

Ideen om at side i kassen i dit dit lokale supermarked er måske ikke særlig tiltalende, men husk, at du kan gøre hvad du har lyst til i dit sabbatår. Eksempelvis kan du kan dele tiden mellem arbejde og rejse. Du kan endda kombinere de to og arbejde i udlandet.