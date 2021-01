Derfor skal du begynde til svømning

Svømning er blevet en populær måde at dyrke motion på, og hvis du også leder efter den rette sport til at træne din krop, kan en tur i bassinet eller havet et par gange om ugen være den helt rigtige løsning for dig. Læs mere her og få det rette udstyr til en succesfuld svømmeoplevelse.

Svømning er tilgængeligt for alle

Alle kan komme i gang med svømning – lige meget din alder og lige meget din kropsbygning. Svømning er med andre ord en sport, som er rigtig tilgængelig, da alle med en rask krop kan gå i gang med det samme.

Den eneste forudsætning for at bruge svømning som motionsform er et par velfungerende arme og ben samt viljen til at hoppe i bassinet og blive ved med at svømme, selvom du syntes, det er hårdt.

Sundt for krop og sjæl

Svømning er desuden en af de bedste motionsformer, du kan vælge imellem, da du ved svømning træner stort set hele din krop. Både ryg, skuldre, arme, ben og balder vil blive aktiveret under svømning, hvorfor svømning er den perfekte motionsform for dig, der gerne vil stimulere hele kroppen.

Du vil desuden opleve at få en bedre kropsholdning på landjorden, mens også din smidighed vil forbedres. Og som en bonus så vil svømning ikke belaste din krop på samme måde som eksempelvis løb, hvorfor der er langt mindre risiko for at få skader som konsekvens af svømning.

Derudover er svømning godt for dit kredsløb og dit hjerte, hvorfor du vil få mindre risiko for bl.a. hjertekarsygdomme, mens du vil opleve en overordnet bedre sundhed som konsekvens af svømmetræningen.

Også dit iltindtag vil få et nøk op efter jævnlig svømmetræning, fordi det er store muskelgrupper i hele din krop, som har brug for ilt på samme tid. Et øget iltindtag vil give dig rigtig god kondition og en god form.