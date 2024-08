De nye olympiske sportsgrene

Det er blevet sommer 2024, og det betyder, at de Olympiske Lege skal afvikles. Denne gang finder de sted i Paris i Frankrig. Der er blevet arbejdet hårdt for at gøre byen klar til legene, og i mange tilfælde har det været på et hængende hår, at man har nået det. Atleterne har også arbejdet hårdt, for det kræver uden tvivl en masse at få både træning og kost på plads, så man er klar til OL. Under OL kan man blandt andet opleve løb, spydkast, svømning, højde- og længdespring, kast, udspring, sejlads og meget, meget mere. Der er også kommet fire nye sportsgrene til i form af breakdancing, surfing, klatring og skateboarding – fire virkelig fede sportsgrene, som bliver en fornøjelse at følge med i. Om fire år, når de næste Olympiske Lege bliver afholdt i 2028 i Los Angeles i Californien, kommer der også til at være en del sportsgrene, der får deres olympiske debut, og det er dem, vi skal se lidt nærmere på her.

Match poker

Der er indtil videre fem nye sportsgrene, der er blevet godkendt af Den Olympiske Komité og dermed kommer med i 2028. Dog er der stadig en del sportsgrene, der ønsker godkendelse. En af disse er poker – et spil, der findes i flere forskellige udgaver. Man kan for eksempel spille poker online, på et landebaseret kasino, som del af en turnering eller bare derhjemme med vennerne. Når man potentielt ser på at gøre poker til en olympisk sportsgren, skal man vende blikket mod den konkurrenceprægede del af pokerverdenen.

Det er nemlig en helt særlig form for poker, der skal gøres til en del af De Olympiske Lege. Nemlig den såkaldte Match Poker. Her bliver spillerne delt ud i hold, og så sidder der en spiller med fra hvert hold ved hvert bord. Alle spillerne fra et hold sidder på en forskellig plads, så man er sikker på, at alle på holdet spiller på hver sin plads. Det hele foregår elektronisk, og de spillere fra hvert hold, der sidder på den samme plads ved de forskellige borde, får uddelt nøjagtig de samme kort. Dermed kan man holde øje med, hvordan de forskellige spillere spiller de samme kort, og det er dermed den spiller, der spiller kortene bedst, der går videre. Om det lykkedes de dedikerede pokerspillere bag forslaget at få spillet med til OL i 2028, vil tiden vise, men det er alt andet lige et spændende projekt.

Baseball/softball

Baseball og softball er begge med til OL i 2028, men det er faktisk ikke første gang, at sportsgrenen er med til legene. Første gang var tilbage i 1992, men herefter var sporten ikke med igen før 2020. Så blev den sprunget over i denne omgang i Paris, men nu er baseball altså tilbage igen fra 2028. Der er enkelte forskelle på den olympiske udgave af baseball og det, der traditionelt set bliver spillet, men i det store og hele er det det samme. Det er et spændende og actionfyldt spil, og det bliver godt at have det med igen til næste OL.

Cricket

Cricket er endnu en sport, som ikke er ny ved de Olympiske Lege, men som dog har måttet undværes de seneste mange år. I 2028 vender sporten tilbage, og det er der mange, der er glade for. Specielt i Indien, hvor cricket nærmest er en sekundær religion, vækker det glæde og begejstring, at nationen atter får muligheden for at deltage ved OL.

Flag football

Flag football er næsten ligesom amerikansk fodbold bortset fra, at det ikke er tilladt at tackle modspillerne. I stedet scorer man ved at fjerne et flag fra modstanderens trøje. Det er et hurtigt og underholdende spil, der nok skal være fornøjeligt at følge i Los Angeles.

Lacrosse

Det er over 120 år siden, at lacrosse sidst var på det olympiske program, men nu får det altså et længeventet comeback. Det olympiske lacrosse er mere dynamisk og hurtigere end normalt, og det giver altså spillet en ekstra underholdende dimension.

Squash

Den sidste nye tilføjelse til OL i 2028 er squash, og det er faktisk første gang, at lige netop denne sportsgren er med til OL. Det er endnu en spændende ketsjersport, der helt sikkert kommer til at være underholdende at følge med i.

Der er dermed masser af spændende nye sportsgrene at se frem til, når OL 2028 løber af stablen i Los Angeles.