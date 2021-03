Situationen med corona har efterhånden hærget i et års tid. Der har været mange rundt om i landet, der har løftet opgaven med bravour. Restriktionerne er blevet ændret undervejs, butikker har måttet lukke både i længere perioder og midlertidigt også for at gøre butikkerne mere sikre i forhold til smittefare. Det har alt i alt været et år, hvor usikkerheden har været stor, og hvor alle har måttet løfte i flok, for at smittet spredte sig mindst muligt. For at være ordentligt med i butikkerne, er det vigtigt at man har det rette udstyr, så alle kan føle sig mere sikre.

Berøringsfri dispenser til hånddesinfektion

Berøringsfri dispenser er det rigtige valg, du kan hænge din dispenser på væggen eller købe en dispenser med stander. Det er vigtigt, at man køber en berøringsfri dispenser til hånddesinfektion, da der på håndholdte dispensere kan findes mange bakterier pga. de mange berøringer. Der er mange fordele ved en berøringsfri dispenser, både i form af øget sikkerhed ift. smitten. Det er også en let måde for folk at komme til at spritte hænder på. Jo lettere det er, jo flere vil sørge for at få sprittet ordentligt af, inden de går ind i butikkerne.

Man burde gøre det af sig selv – men det er ikke alle der gør det

Det er meget almindeligt at folk har en tendens til at springe over hvor gærdet er lavest. Hvis noget bliver for besværligt, er der altså en øget risiko for, at folk lader være med at gøre det, som er til alles fordel. Den berøringsfrie dispenser er en god måde at hjælpe folk med at huske at få sprittet hænderne af, inden man går ind i butikkerne. Selvom det kan lyde banalt, og noget alle burde gøre, så er der faktisk folk der springer over, hvis det bliver for besværligt. En synlig berøringsfri dispenser til hånddesinfektion ved indgangen vil øge folks opmærksomhed og øge folks tendens til at få sprittet af. Hvis folk ikke umiddelbart kan finde den, fordi den står gemt i en afkrog eller er for lille i form af en håndholdt, vil de færreste lede længe efter den.

Alle har et ansvar

