Corona rammer også psykisk

Corona-krisen har på det sundhedsmæssige plan efter alt at dømme peaket, og vi er på vej mod bedre tider. Økonomisk er der stadig store efterdønninger, og vi skal da også stadig huske på de råd, som der er kommet fra sundhedsstyrelsen. Kigger man udelukkende på disse faktorer, så er Corona krisen dog noget, vi er på vej ud af.

En overset ting i forbindelse med denne pandemi, der har hærget over det meste af verden, er de psykiske problemer den har bragt med sig. For en krise som den vi har oplevet, og til dels stadig befinder os i, er en kæmpe omvæltning af vores liv, som vi kender det. For mange kan det være meget hårdt for psyken. Især hvis man er i en risikozone, hvad angår eksempelvis angst, stress og depression kan corona krisen have haft en voldsom effekt.

Angst

Som du kan læse hos denne psykolog så forekommer angst typisk i situationer, der kan være svære at kontrollere eller håndtere. Det er ofte en følelse af afmagt. De fleste vil nok kunne sætte disse i forbindelse med Corona, hvor det hele netop har været ude af vores ænder. Det er heller ikke svært at forstå, hvorfor nogle er blevet utrygge i hverdagen, hvilke har kunne udvikle sig til angst.

Stress

Når kroppen skal håndtere særligt belastende begivenheder, er der risiko for at udvikle stress, hvor man ikke kan håndtere det i tråd med de krav man har til sig selv. Ting som et stort arbejdspress kan være med til at belaste ens krop på en måde, så der udvikles stress. Stress kan i forbindelse med corona krisen sættes sammen med mange ting. Det kan være alt fra, at man pludselig kommer i stor usikkerhed omkring sin jobsituation eller måske mister sit job.

Depression:

Depressioner er meget forskellige fra person til person. Ofte er det dog noget der kan fylde hele verden og kraftigt forringe livskvaliteten. Er man et meget socialt menneske, har flere måneder i “isolation” kunne være et meget hårdt slag. Det kan også være et mistet arbejde eller lignende, der har været med til at sætte gang i det. Ældre mennesker der ikke har kunne se deres familie, i hvad der måske er deres sidste tid, har naturligvis være ekstra hårdt udsatte.

Selv når corona krisen engang er helt forbi, vil der stadig kunne være psykiske problemer, der skal bearbejdes, og som ikke lige forvinder med en kur eller vaccine. Det er typisk ikke nogle, der råber højt, og derfor kan problemet godt blive lidt overset.