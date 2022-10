Byggeri handler også om menneskelige relationer 

Der opføres stadig nye byggerier i Danmark. Over hele ladet er man i gang. Det holder gang i hjulene i byggeindustrien, der stadig oplever en stigning i omsætningerne, der hvor det går stærkt. Og det er mange forskellige typer byggeri, der opføres rundt omkring. Det kan være alt fra fabrikshaller over shoppingscentre til almennyttige boliger. Bag de fleste byggerier står arkitekter og entreprenører, som er dem, der lægger linjen og, sammen med kunden, sætter gang i sagerne.

Når man skal bygge en fabrikshal, så er det naturligvis vigtigt at man sørger for at der er plads til maskinerne, der skal opstilles i hallen. Men den menneskelige faktor spiller også en afgørende rolle. Hvis der er personale, som skal betjene maskinerne, eller holder opsyn med dem, så er det vigtigt at sørge for at de får gode arbejdsforhold. Gør man ikke det, så risikerer man ulykker og sygdomme, som har sin rod i et dårligt arbejdsklima. Alle disse hensyn skal tages med, og implanteres i den tidligste fase.

Storcentre og boliger

Et storcenter, eller et shoppingscenter, som det også kaldes, er en mere og mere almindeligt forekommende markedsplads for folk i, og omkring, byerne. Her skal den menneskelige faktor også indtænkes i hele byggeriet, for det er mennesker, der skal handler her, og det er også mennesker, der skal arbejde i butikkerne og servicere kunderne. Man skal indtænke ventilation og klimaanlæg, og man skal sørge for at der er plads nok og rum, hvor man kan slappe af og trække vejret. Det er vigtigt at arkitekten har alle aspekter med, når vedkommende laver sin tegning.

Det samme gælder naturligvis også for byggeri af almennyttige boliger. Materialerne skal være velegnede til beboelse, så indeklimaet bliver optimalt. Der skal indrettes rum, i de rigtige størrelser, som ligger fornuftigt i forhold til hinanden. Der er et hav af aspekter i sådan et byggeri, som involverer den menneskelige faktor. Byggeri er næsten altid beregnet til mennesker, så derfor må man aldrig glemme mennesket i byggeriet. Heller ikke i processen. Arbejderne på byggepladsen er også mennesker, som man skal tage hensyn til.