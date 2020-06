Bliv stærkere og flottere med styrketræning

Alle mænd drømmer om at blive både stærkere og flottere. Det er slet ikke så svært at komme i sit livs form, som man måske kunne frygte. Det tager naturligvis tid, og man skal bruge mange kræfter på det, men derudover er det på ingen måder umuligt. Træner man hårdt, er det også vigtigt at slappe godt af. Når det er drømmekroppen, man går efter, så er restitution noget af det vigtigste. Vil man i gang med at styrketræne, så er det her, et decideret træningsprogram kommer ind i billedet. Som det første skal man vælge, om man ønsker at træne fullbody eller split. Der er fordele ved begge typer af programmer, men som begynder kan det være mest fordelagtigt at træne fullbody. To-tre gange om ugen er optimalt.

Få gode resultater på rekordtid

Mange mænd, der starter helt fra scratch, får gode resultater i løbet af blot ganske få måneder. Men hvorfor er det mon, at det hænger sammen på den måde? Jo, når man går i gang med at styrketræne, og ikke tidligere har gjort det, så sker der en stor og effektiv muskeltilvækst i starten. Det kan man se i løbet af ganske kort tid, så de mest synlige resultater vil vise sig i starten. Det er en god ting, for så vil man automatisk blive motiveret til at gå efter endnu større mål. Nogle mænd drømmer om at blive meget muskuløs. Andre har et ønske om at være mere atletisk.

Husk også intervaltræning

Når man styrketræner, skal man også huske at få pulsen op fra tid til anden. Det kan man gøre ved en god omgang intervaltræning. Det kan være fordelagtigt at løbe, men det at hoppe i sjippetov kan også være helt perfekt. Man skal blot sørge for at lave nogle intervaller, der gør, at man får pulsen op. Der er ingen grund til at gå i gang med at lave udmagrende konditionstræning. Træner man efter intervaller i bare 10 minutter tre gange om ugen, så kan man få resultater, som man slet ikke havde ventet. Det er en god idé at gøre intervaltræningen til en del af det program, man træner efter. Så er man nemlig sikker på, at man får det gjort. Det er altid vigtigt at følge et program til punkt og prikke. Ellers får man ikke de resultater, man drømmer om.