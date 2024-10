Båtlån uden egenkapital: Sådan køber du båd uden stor opsparing

Drømmen om at eje en båd og sejle verden rundt, ligger og ulmer i mange, men det at købe en båd, er en stor udgift, som de færreste har mulighed for at dække. Men hvis man ikke har en stor opsparing, der kan dække købet eller en stor udbetaling, hvad gør man så? Det er her at et bådlån kommer ind i billedet. På samme måde, som når folk køber en ny bil ved hjælp af et billån, så findes der også lån, der er dedikeret til køb af både. Det gør det muligt for dem der ikke har råd nu og her, at række ud efter deres drømme om det blå ocean. Men hvad er et bådlån og hvordan bliver man godkendt til det? Få svaret her i denne artikel.

Et bådlån uden egenkapital – hvad betyder det?

For at forstå hvad et bådlån uden egenkapital er, må vi først definere hvad der menes med egenkapital. Egenkapital er et andet ord for dine egne værdier, hvad end det er rede penge, aktier eller kryptovaluta. Når der tales om et bådlån uden egenkapital, menes der i realiteten et lån uden udbetaling eller nogen form for sikkerhed. Med andre ord, så skal der ikke en stor udbetaling til, for at kunne optage denne type lån. Du kan set et eksempel på denne lånetype her på www.forbrukslån.no/båtlån/

Er det let at få et bådlån uden egenkapital?

Der er ikke den store forskel på denne lånetype, når det kommer til hvor svært det er at blive godkendt til lånet. Det kræver godt nok en noget stærkere økonomi, end hvis man skulle låne til en ny cykel, men som udgangspunkt gælder der de samme krav, som til et hvert andet lån, realkreditlån undtaget. Låntager skal være over fyldt 18 år og have en stabil indkomst og økonomi, og må ikke været registreret i RKI-registret, de fleste steder, men der kan være tale om at der er strengere krav, ved nogle låneselskaber.

Hvor meget skal man betale om måneden?

De månedelige afdrag afhænger flere ting. Først og fremmest lånebeløbet, men også hvor høj en rente der er på lånet. Rentens størrelse bestemmes af flere ting, både andre aspekter af lånet, men også af udefrakommende omstændigheder. Verdensmarkedet og den globale rente, er nemlig noget der har indflydelse på renten, ved alle typer af lån. Det kan derfor være en god idé, at benytte sig af en såkaldt låneberegner, inden man ansøger om et lån. Så kan man hurtigt få et overblik og en idé om hvad man ender med at skulle betale.

Hvor lang tid skal men betale lånet af?

Løbetiden for et bådlån uden egenkapital, afhænger mere eller mindre af låntageren. De fleste udbydere, tilbyder nemlig at man selv kan bestemme løbetiden på lånet, inden for en af dem bestemt ramme. En ting man skal gøre sig klart og være opmærksom på, er at løbetiden også har indflydelse på de månedlige afdrag og ikke mindst renten. Hvis man vælger den længst mulige lånetid, skal man nok betale mindre hver måned, men man betaler så også renten i længere tid, hvilket er en faktor der øger de samlede omkostninger og kan gøre lånet til en meget dyrere fornøjelse, end det kunne have været.