6 tips til smukt og sundt hår

Alle kender til at have en dårlig hårdag, og hvad sådan en kan gøre ved vores generelle velbefindende og selvtillid. Men nu skal det være slut! Her er nogle tips til, hvordan du får sundt og velplejet hår, så du kan føle dig godt tilpas hver dag.

Pas på temperaturen

Et dampende varmt bad kan være ganske dejligt, men dit hår har faktisk bedst af, at du holder dig fra de røde temperaturer. Hvis vandet er for varmt, fjerner du nemlig de naturlige fedtstoffer, der beskytter hår og hovedbund. Start derfor med at vaske håret i varmt, men ikke skoldhedt, vand for at åbne hårstråene og fjerne snavs, og slut så af med en kold skyller. Det lukker hårstråene, holder fugten inde og gør håret smukt og glat at se på.

Børst dit hår, før du bader – ikke efter

Selvom det kan virke ulogisk, så er det faktisk bedst at børste håret, inden du går i bad. Håret er nemlig svagest, når det er vådt, og stærkest og mest elastisk når det er tørt. Så børst det gerne inden hårvask, eller vent, til håret er helt tørt igen efter badet. Og nu vi er ved hårvasken, så prøv at springe hårvasken over hver anden dag. I starten vil du måske opleve håret som fedtet, men det retter sig hurtigt – og som bonus vil det være meget nemmere at sætte.

Vælg sulfatfri plejeprodukter

Det er ikke lige meget, hvad du putter i dit hår. Dit hår har brug for gode, nærende produkter, og ofte hænger pris og kvalitet sammen. Sulfat er et billigt fyldstof og findes derfor i mange billigere produkter, men sulfat stripper håret for dets naturlige fugtbalance, og resultatet er tørt og trist hår. Maria Nila hårprodukter er fri for sulfat og parabener. Og så er de tilmed veganske, cruelty free og dermed gode for både dig og dyrene.

Spis dig til sundere hår

Vitaminer, mineraler og omega-3 er essentielle for et sundt og stærkt hår. Mandler og andre nødder indeholder zink, selen og vitamin E, som styrker håret. Avocado, græskarkerner og hørfrø indeholder det vigtige omega-3 samt nærende olier, som plejer håret indefra. Linser og mørkegrønne grøntsager, som spinat og grønkål, er rige på jern, som styrker blodprocenten og dermed modvirker hårtab.

Stress ned

Det er ikke for sjov, man siger, at man “bliver gråhåret før tid”, når problemer opstår, og noget stresser. Så derfor: Tag en dyb indånding, giv dig selv plads og ro, og øv dig i at sige “pyt,” når stressen banker på.

Brug naturens eget skattekammer

Et sundt hår behøver ikke koste en formue, og faktisk kan ting, du i forvejen har stående i køkkenet give lidt ekstra forkælelse til dit hår. Bland f.eks. en avocado i en skål sammen med et par skefulde kokos- eller olivenolie, og brug det som en hårmaske. Avocado er særligt god til tørt og skadet hår, og har du tendens til fedtet hår eller hovedbund, kan du med fordel tilføje en spiseskefuld citronsaft. Helt simpelt og med helt naturlige ingredienser.