3 tips til hvordan kan I som virksomhed kan optimere kundekontakten -også på farten

Driver I virksomhed hvor der oftest er et stort behov for at kunne skabe kontakt mellem medarbejder og kunde på farten? Og sætter I pris på de gode løsninger indenfor kundeservice? Så læs med her. For her kommer der nemlig 3 tips til hvordan I som virksomhed kan implementere løsninger for virksomhedens medarbejdere, der vil optimere kontakten mellem kunder og medarbejdere, også når I er på farten eller har travlt på kontoret.

Mobilt bredbånd til erhverv

Et sted at starte, der giver rigtig god mening, er i forhold til løsninger vedrørende mobilt bredbånd erhverv. Det er afgørende for jeres drift, at kunder og samarbejdspartnere er i stand til at komme i kontakt med jeres medarbejdere nemt og ubesværet. Sørg derfor for at I, i jeres virksomhed, har den bedste udbyder af mobilt bredbåndsløsninger til erhverv. Det optimerer kundeservicen ikke blot bare når I sidder på kontoret, men også når I er på farten eller har travlt.

Etableringen af en vidensbase online

Måske har I allerede en FAQ tilknyttet på jeres virksomheds hjemmeside, men hvis I tilbyder services, kunne det måske være en rigtig god ide at etablere en såkaldt vidensbase online. Det går ud på at samle guides og løsningssvar ét samlet sted, hvor jeres kunder kan finde de svar de leder efter hurtigt og overskueligt. Denne samling kan I bygge op over tid, og tilføje indhold i takt med at I vokser og udvikler jer som virksomhed.

Giv brugerne mulighed for hurtig respons

En meget anvendt funktion på mange hjemmesider er live chat-funktionen. Med denne funktion kan brugerne af hjemmesiden hurtigt komme i kontakt med en kompetent medarbejder, som kan svare på kundens spørgsmål. Herved gør I det nemmere for kunder at komme i kontakt med jer, hvilket også skaber troværdighed for jer som virksomhed.