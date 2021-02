Vil du starte din egen virksomhed?

Mange mennesker går med drømmen om at starte deres egen virksomhed. Måske går de med en god idé, som kan blive til deres levebrød, eller de keder sig i deres nuværende job og vil gerne have foden under eget bord.

Hvert år er der tusindvis af danskere, der starter egen virksomhed, og det er faktisk ikke så svært i dette land. Selve det at oprette og begynde driften af en virksomhed er ikke svært – det svære er at holde fast i ens idé, skaffe kunder og få solgt sine varer og ydelser, så det rent faktisk bliver til en forretning og ikke bare en sjov leg.

Hvis man vil starte en virksomhed, er der nogle formalia, der skal være på plads. Den fortæller vi lidt mere om her – og er du blevet fristet til selv at starte, ja så er det jo egentlig bare at komme i gang!

Start med at registrere din virksomhed

Hvis du vil starte din egen virksomhed, skal du begynde med at få den registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det kan du gøre via virk.dk. Du skal have givet virksomheden et navn, og du skal have et CVR-nummer. Et CVR-nummer er så at sige en virksomheds CPR-nummer – alle offentlige kontakter, betaling af skat og moms m.v. går via denne identifikation af en virksomhed.

Når du starter en virksomhed, skal du vurdere, om den skal være momsregistreret. Visse brancher er ikke momspligtige, men de fleste almindelige virksomheder er, og alle virksomheder med en omsætning på mere end 50.000 skal svare moms. Omsætter du mindre, skal du ikke betale moms, men husk at indberette dine tal til SKAT, da SKAT ellers sætter dig til en skønsmæssig moms. Det koster også en afgift ikke at indberette moms til de rette frister.

Sørg for at regnskabet er i orden

Når du driver din forretning, skal du sørge for, at regnskabet er i orden. Har du for eksempel startet en lille fabrik, skal du have etableret en kontoplan produktionsvirksomhed, så alle dine posteringer kan blive registreret i regnskabet på de rette underkonti. Det er for eksempel lønninger, udgifter til råmaterialer, salgsomkostninger, rejser og reklamekuglepenne – alt det, som efterhånden kommer til i takt med, at din virksomhed forhåbentlig kommer godt i vej og udvikler sig.

Det er vigtigt at sørge for, at bogføringen hele tiden er i orden. Kan du ikke selv håndtere dette, så allier dig med en revisor eller en freelance bogholder, så du altid har styr på økonomien.