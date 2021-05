Undgå at betale for meget for dit boligsalg

Der kan være mange grunde til man ønsker at sælge sin bolig. For nogle er det drømmen om at flytte ind mod byen, mens andre drømmer om landejendommen i naturskønne omgivelser. Ens for begge drømme kan omkostningerne stige over 100.000 kr. for dit boligsalg. Det vil Brikk ejendomsmægleren ændre.

Forskellen på Brikk og de andre

Brikk er en ny innovativ ejendomsmægler på boligmarkedet. De er blevet grundlagt med den intention om at give nyt liv til mæglerbranchen, som ikke har ændret sig i lang tid. Med en traditionel ejendomsmægler kan omkostninger for dit boligsalg nå op over 100.000 kr. Ud af de 100.000 kr. er det ofte salæret til ejendomsmægleren, som udgør den største omkostning. Typisk ligger salæret mellem 50.000 kr. og 75.000 kr. Herefter kommer de andre omkostninger som dokumenter til el, energi og tilstandsrapport og markedsføring.

Det er Brikk’s intention om, at det ikke behøver at koste det hvide ud af øjnene for dit boligsalg. Med Brikk får du en billig ejendomsmægler, som tilbyder at sælge din bolig for en brøkdel, af hvad de traditionelle ejendomsmæglere tilbyder. De tilbyder to forskellige pakker med fast lavt salær for 12.500 kr. og 19.500 kr. Med pakken for 12.500 kr. skal du som sælger, selv fremvise din bolig og holde åbent hus for potentielle købere. Selvom du med denne pakke selv skal fremvise, vil du altid få fuld A-Z service samt være tilknyttet en lokal ejendomsmægler til at rådgivning og vejledning. Vælger du den anden pakke til 19.500 kr. får du stadig samme A-Z service. Forskellen er bare at her står den lokale ejendomsmægler for fremvisningen og åbent hus.I forhold til de traditionelle ejendomsmæglere er Brikk en digital ejendomsmægler. Ved at være en digital ejendomsmægler har de ingen store kontorer og ingen franchise eller afdelings udgifter. Ved ikke at have disse udgifter, kan de holde salæret så lavt.

Specialiseret i marketing

Førhen ledte man efter boliger i avisen, eller hos den lokale ejendomsmægler ved at kigge i udstillingsvinduet. Men med flere digitale løsninger, starter stort set alle online via sociale medier og forskellige boligsider. Derfor får du med Brikk, en ejendomsmægler som har specialiseret sig i online markedsføring. Brikk markedsfører din bolig på de social medier som Facebook. På Facebook kører Brikk tre forskellige annoncer for din bolig. Ens for disse annoncer er, at Brikk selv skræddersyer hver annonce specielt til din bolig. Ved at køre 3 forskellige annoncer, får din bolig i gennemsnittet 1100 flere potentielle købere. De 1100 flere potentielle købere ser ikke blot din annonce, men trykker sig også videre via annoncen.

Derudover kommer din bolig også live på diverse boligsider. Samtidigt med din bolig kommer live på boligsiderne, kører Brikk også fremhævet visning. Med fremhævet visning bliver din bolig set op til 30% flere potentielle købere.

I forhold til de traditionelle ejendomsmæglere er alt Brikk’s markedsføring med i deres basispakke. Så hvis du vælger pakken til 12.500 kr. eller 19.500 kr. er markedsføring inkl.