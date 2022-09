Tryghed på arbejdspladsen

Det er vigtigt at have en tryg arbejdsplads, så både du, som medarbejder kan føle dig tryg, når du møder ind på arbjede, og for dine ansatte, som virksomhedsejer. Har du ikke et trygt miljø, hvor de ansatte kan bevæge sig rundt uden at føle sig utrygge, så skal der ske en ændring på netop dette område. Der kan være flere forskellige grund til utryghed på en arbejdsplads.

Hvert tredje år skal der laves en arbejdspladsvurdering, også kaldet en APV, som undersøger, hvordan det fysiske og psykiske miljø på arbejdspladsen er, og hvad der bidrager til dette. Heri inkluderes også eventuelt sygefravær og hvor meget der er af det. Er der mange syge ofte, så kan der være et problem på arbejdspladsen. Læs om APV her.

En arbejdspladsvurdering, eller APV, indeholder tre elementer, som indgår i selve vurdering af, hvor god og tryg en arbejdsplads det er. Dette gælder problembeskrivelse af, hvad der kan være af problemer, en handlingsplan over, hvad der kan gøres for at ændre på dette, samt en opfølgningsplan for, hvordan der opfølges på, om handlingerne er blevet gennemført og deres effekt.

Det vil være arbejdsmiljøgruppen virksomheden, der sætter gang i en arbejdspladsvurdering. Dette APV skal prioritere indsatser for at skabe et trygt miljø for medarbejdere, der skal forekomme aftaler om, hvilke handlinger, der skal indtræffe, ansvarlige for disse handlinger på forskellige områder skal defineres, og så skal der følges op, af arbejdsmiljøgruppen, på disses.

Opfølgning er en vigtig del, da det er her man ser, om de forskellige tiltag og handlinger har haft effekt på miljøet – naturligvis i en positiv retning. Det kan også være en fordel at inddrage sundhedsfaktorer i sin arbejdspladsvurdering, da dette kan have effekt på, om medarbejderne føler sig trygge, samt sygefraværet. Utrygge medarbejdere vil oftere ligge sig syge, og der ønsker man jo ikke.