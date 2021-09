Tre ting du skal overveje som nyopstartet firmaejer

Der er en del ting at se til, hvis man er nyopstartet firmaejer, og det kan være svært at overskue det hele selv. Derfor har vi i denne artikel samlet en række ting, som man i hvert fald skal overveje grundigt, når man lige er startet op. Læs med her og se om nogle af disse er relevante for dig.

Har du brug for en leikode?

Det er vigtigt at registrere sit firma ordentligt og det indebærer blandt andet at få et CVR-nummer. Men for nogle firmaer er det også nødvendigt at få en lei kode. Er det noget, der er nødvendigt for dig? Du kan finde priser på leikode på nettet. Det er lidt forskelligt hvor meget det koster, alt efter hvilken forhandler man får den igennem.

Det er ikke nødvendigt for alle firmaer at få sådan en lei kode. Så det er en god ide lige at undersøge sagen nærmere, før du køber en.

Hjemmesiden og SEO arbejdet skal være i orden

Det er meget vigtigt at have fokus på ens firmas hjemmeside og SEO arbejde – især her i begyndelsen. Din hjemmeside er dit ansigt ud af til og det er den bærende måde, hvormed dine potentielle kunder vil lære mere om dit firma. Din hjemmeside vil derfor også være en direkte afspejling af dit firma og de produkter eller services, som du sælger.

Det vil sige, at hvis du har en meget rodet hjemmeside – eller endda én der ikke fungerer helt ordentligt – så vil det reflektere negativt på dit firma. Andre vil opfatte dit firma og de produkter og services du sælger, som sjuskede. Og dermed vil der være færre der er tilbøjelige til at give dit firma en chance.

Kan du uddelegere noget af arbejdet?

Der er masser af arbejde at se til lige i begyndelsen når man starter op og det kan virke meget overvældende alt sammen. Det er derfor vigtigt at overveje, hvorvidt man kan uddelegerer noget af arbejdet til for eksempel freelancere.

Der er overraskende mange freelancere derude i dag, som kan tilbyde hjælp til hjemmesiden, marketing og meget mere. Der er meget arbejde man kan uddelegere, så længe man har pengene til at gøre det. Og det kan give dig mere tid til at fokusere på de ting, som du ikke kan uddelegere til andre.

Det er dog ikke alle, der lige har råd til at hyre andre til at klare jobbet.