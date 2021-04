Tag hånd om det mentale helbred og få et bedre mindset  

Er du også i et mærkeligt humør her for tiden? Ser alting sort ud? Når man åbner nyhederne, lægger man kun mærke til alle de grusomme og frygtelige historier om COVID-19. Ud ad vinduet virker vejret heller ikke til at slippe sit kolde greb, og det ser ud til at vinteren vil vare evigt. Men kommer der en lille solstråle, letter humøret stadigvæk ikke.

Den mentale sundhed lige så vigtig som den fysiske

Måske er det på tide, at få tjekket om der skulle være en underliggende grund til humøret. Mange mennesker bliver nemlig ramt af en depression og især i disse tider, hvor man generelt er eksponeret for alt i en højere grad end tidligere.

Der er dog også lagt et stort tabu hen over mentale sygdomme, hvilket er besynderligt eftersom flere og flere i dag bliver diagnosticeret med psykiske lidelser.

Hvis man oplever denne tunge fornemmelse i sindet, er det altid vigtigt enten at få det tjekket med en professionel eller tal med en rigtig god ven. Nogle gange ligger det usagte hen og venter på at blive talt, før at man får det bedre.

Spørg om hjælp

Har man det dårligt til hverdag, og der ikke virker til at være noget fysisk galt, så kan man tale med sin læge. Under alle omstændigheder vil de altid kunne henvise dig til en professionel.

Det kan selvfølgelig hjælpe en smule at tale med en ven, men de kan desværre ikke give dig de rigtige værktøjer til at kommer ud af en depression. Derfor er det vigtigt at søge professionel hjælp, for depressioner skal behandles.

Flere og flere menneskers mentale sundhed lider under corona. Det er ikke helt nemt hverken at se sine venner eller noget så simpelt som at gå på arbejde. Udfordringen er stor hos mange, og det kan vise som depressioner.

De er svære at komme ud af, især når tilstanden i hverdagen ikke kommer til at ændre sig før et par måneder endnu. Det kan virke som ulidelig lang tid, når man allerede har været lukket inde i over et år.

Heldigvis er der i dag et større fokus på den mentale sundhed, og tabuet omkring psykiske lidelser bliver da også mindre og mindre. Derfor er det vigtigt at man ikke tøver med at søge hjælp, hvis man føler at have et behov for det.