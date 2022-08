Style dig lækkert med det rette herretøj

Med de rigtig sammensætninger, styles og valg kan du på elegant vis ligne en stjerne. Er du til det farvede, det afslappede eller det mere konservative look, så har du masser af muligheder for at finde det helt rette for dig, og style det, så du får dit personlige look.

Men lad os se nærmere på, hvordan du styler dig selv lækkert og forskelligt med en hvid skjorte – som har masser af godt potentiale. Den formår nemlig at gå til mange forskellige outfits, og du kan nemt indpasse det til det du ønsker at udstråle. Du kan blanddt andet købe en basic hvid skjorte hos Bruun og Stengade.

Hvordan gør du din hvide skjorte personlig i din stil

Med en skjorte i den basic farve, kan du skabe de mest eksklusive looks, men også de mest afslappede og stilede. Den er god til at variere dit look, og det er derfor et must have i din garderobe.

Denne type skjorte går i sin enkelhed også godt til blot en trenchcoat eller simpel jakke. Som en herre har du flere muligheder end du tror med dette lækre item. Du kan både tage det på til et parr shots på en varm sommerdag, men du kan også tage den på et til et par chinos eller under et suit – og gå efter den mere klassiske stil.

Derudover er der enormt stor forskel på hvilken slags hvid skjorte, du benytter. Det kan være at fra en hør skjorte eller andet materialer men også modsat være pasformen. Du kan med en slimfit skjorte hurtigt få et klassisk look, hvorimod en oversize type af denne skjorte kan give et andet look.

Udover de forskellige kategorier til den hvide skjorte, kan du også style den enkelte type forskelligt. Lad os tag et eksempel med den løse hvide hør skjorte. Hvis du parrer den op med et par løse shorts på en varm sommerdag med et par knapper åbent, har du et mere afslappet look.

Sammensætter du den modsat med et par habitbukser i et mere klassisk og rent stilet look. Har du tværtimod et mere elegant og festligt sæt, som både går til bryllup, fester eller til et business møde. Du kan også mødes halvvejs med disse to styles, og sætte din hvide hør skjorte til et par chinos, som har habrit-lignende træk, men dog langt mere casual.

Slim fit, casual fit eller normal fit?

Det kan være svært at kende sin præference angående skjorter, og det er en fordel at du prøver dem af på. Slim fit er den stramme version, som er syet tæt til kroppen, hvorimod casual nærmer sig oversize med et løst look og syninger. Herimellem finder du “normal fit”, som hverken er stramt, men dog heller ikke løst.