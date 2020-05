Små virksomheder sparer penge med deres lønsystem

Danmark elsker små virksomheder.

Det er noget der påvirker økonomien i en positiv retning, det skaber jobs og det skaber eksportmuligheder, når udlandet får øjnene op for hvor dygtige vi er.

I Danmark er der mange store virksomheder, de skaber en stor samfundsmæssig værdi, men jeg vil våge den påstand, at de små virksomheder bidrager endnu mere per medarbejder, end mange af de store gør.

Hvorfor skal man have et ordentligt lønsystem?

Når du driver en lille virksomhed, så er administration ofte mere et nødvendigt onde end det måske er noget du nyder at sætte dig til.

Du skal sende fakturaer ud, du skal betale regninger og du skal give dine medarbejdere løn til tiden, samtidig med at du skal drive og vækste din forretning til nye højder, måned efter måned.

Et ordentligt lønsystem er derfor guld værd for de små virksomheder.

Lønsystemet håndterer både det administrative med at skulle udbetale lønnen, medarbejdernes ferie og deres pension m.m.

Hvis du bare har en lille håndfuld medarbejdere så ville det være et kæmpe arbejde at skulle håndtere alene.

Derfor kan du med det rigtige lønsystem, sørge for at du får mere tid til det der betyder noget for dig og din virksomhed.

Hvordan sparer man penge på en udgift?

Selvom det er en udgift at have et lønsystem kørende, så er det en udgift der giver dig så meget mere værdi, end du poster efter det.

Som selvstændig er det svært at sætte en pris på sin tid, især hvis man bruger den på ting der ikke skaber direkte værdi, som fx. Administration.

Hvis du driver en lille håndværker forretning, så vil du sikkert hellere ud og have fingrene i jorden hos dine kunder ogs kabe værdi, end at skulle sidde og arbejde med feriedage, AM bidrag og skatter for dine medarbejdere.

Derfor skaber den lille udgift som et lønsystem er, en stor værdi i den anden ende for din virksomhed.

Hvor kan din virksomhed ende?

Når du kan frigive tid til din forretning fra de administrative poster, så lærer du hurtigt at du kan bruge tiden på at skabe resultater.

Men det er kun dig der ved hvilken værdi det kan skabe din virksomhed i mange år fremover.

Måske er din drøm at ansætte hundredvis af medarbejdere i fremtiden, eller lave en millionomsætning, så man kan trække sig tidligt tilbage.

Det er kun dig der ved hvad målet med din forretning er, men med det rette lønsystem i ryggen, så kan du komme ud over stepperne endnu hurtigere.

Har du brug for rådgivning med den nuværende situation?

Det har været et turbulent arbejdsår i 2019 og 2020, både med alt den information man som virksomhed skulle sætte sig ind i med ferieloven og nu her med corona krisen.

Derfor er det vigtigt at du har et lønsystem i ryggen der kan rådgive og vejlede dig igennem, så du kan vende dit fokus imod din virksomhed og de ting der kan skabe værdi for dig.